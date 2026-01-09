Audi A4 i Opel Astra pokonane. Oto nowy król używanych aut w Polsce
Volkswagen Golf został nowym królem samochodów używanych w Polsce. W 2025 roku w kraju zarejestrowano po raz pierwszy blisko 22 tys. sprowadzanych do Polski używanych Golfów. Kompakt z Wolfsburga o włos wyprzedził w rankingach popularności dotychczasowego króla - Opla Astrę. Golf pokonał też uwielbiane przez polskich nabywców Audi A4.
W skrócie
- Volkswagen Golf został najczęściej sprowadzanym używanym samochodem do Polski w 2025 roku, wyprzedzając Opla Astrę i Audi A4.
- Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup młodszych, bezpieczniejszych aut, choć średni wiek sprowadzanych samochodów wciąż wynosi ponad 12 lat.
- Najchętniej importowane są pojazdy z silnikiem benzynowym, a głównymi krajami źródłowymi są Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone.
Z danych IBRM Samar wynika, że w całym 2025 roku do Polski sprowadzono dokładnie 948 461 używanych aut - o 2 proc. mniej niż na koniec 2024 roku. W tym samym czasie w Polsce zarejestrowano też rekordowe 667 578 nowych samochodów - 8,0 proc. więcej niż w 2024 roku.
Koniec złomu z Niemiec? Importujemy coraz młodsze auta
Struktura rejestracji wskazuje na bogacenie się polskiego społeczeństwa. Chociaż w imporcie wciąż przeważają samochody w wieku powyżej 10 lat (ponad 521,3 tys. rejestracji w ubiegłym roku), ich udział w ogóle rejestracji zmalał w ujęciu rok do roku aż o 12 proc.
Jednocześnie auta najmłodsze, w wieku do 2 lat, odnotowały 14-procentowy wzrost rejestracji
I dodaje, że największy wzrost, aż o 22,9 proc., odnotowała grupa pojazdów w wieku od 6 do 10 lat.
Oznacza to, że Polacy powoli acz systematycznie skłaniają się w stronę młodszych, a co za tym idzie, bezpieczniejszych samochodów. Nie zmienia to jednak faktu, że średni wiek sprowadzanych do Polski w 2025 roku aut wynosił 12,6 roku.
Diesle w odwrocie. Polacy już ich nie chcą?
Już ponad 60 proc. importu używanych samochodów w 2025 stanowiły pojazdy z silnikami benzynowymi (+2,3 proc. r./r.). Udział silników Diesla spadł do 38 proc (- 2,4 proc. r./r.), a samochodów elektrycznych wzrósł do 0,8 proc. (+0,1 r./r.).
Zapleczem używanych aut dla Polaków wciąż pozostają Niemcy. W 2025 roku zza Odry trafiło do nas ponad 492,7 tys. samochodów. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Francja z wynikiem nieco ponad 99 tys. sprowadzonych aut.
Na trzeciej pozycji umocniły się Stany Zjednoczone. W 2025 roku zza oceanu przypłynęło do Polski niemal 77 tys. używanych aut - o blisko 13 proc. więcej niż na koniec 2024 roku. W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków importu są też jeszcze: 4. Belgia (62,1 tys. rejestracji) i 5. Holandia (47,3 tys. rejestracji).
Golf nowym królem laweciarzy. Wyprzedził Astrę i Audi A4
W rankingu najpopularniejszych marek przewodzi Volkswagen (80 947 rejestracji) przed: Fordem (78 552 rejestracji), Oplem (74 586 rejestracji), Audi (74 586 rejestracji) i BMW (54 247).
Pewnym zaskoczeniem jest zmiana na pozycji lidera wśród najchętniej sprowadzanych do Polski modeli. Po dwóch latach dominację Opla Astry przerwał właśnie Volkswagen Golf. Z danych CEPiKu wynika, że w 2025 roku po raz pierwszy zarejestrowano w Polsce 21 897 sprowadzonych Volkswagenów Golfów i 21 634 Ople Astry.
Na trzecim miejscu - z dużą stratą do liderów - tak samo jak w ubiegłym roku uplasowało się cenione przez polskich nabywców Audi A4 (18 073 rejestracje). W pierwszej piątce znalazły się też: 4. BMW serii 3 (16 765 rejestracji) i 5. Ford Focus (15 221 rejestracji).
W pierwszej dziesiątce najchętniej sprowadzanych w 2025 roku używanych aut znalazły się ponadto:
- Nissan Qashqai (13 319 rejestracji),
- Audi A3 (13 210 rejestracji),
- Ford Kuga (12 855 rejestracji),
- Ford Fiesta (12 081 rejestracji),
- Volkswagen Passat (12 068 rejestracji).