Wdrożenie videotollingu na koncesyjnym odcinku autostrady A2 jest wyrazem dostosowania systemu płatności za przejazd do nowoczesnych standardów i rosnących oczekiwań polskich kierowców. Usprawni to przejazd autostradą A2 pomiędzy Poznaniem a Koninem. Jesteśmy gotowi także do wdrożenia videotollingu na całym 255 km odcinku A2 między Świeckiem a Koninem, w formule wygodnej dla wszystkich kierowców, zarówno samochodów ciężarowych jak i samochodów osobowych.

poinformował Paweł Struski, członek zarządu spółki Autostrada Wielkopolska SA