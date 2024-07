To największy kryzys w policji od ćwierć wieku - powiedział niedawno w rozmowie z Rzeczpospolitą Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów. Według informacji podanych przez serwis biznes.interia.pl, w polskiej Policji brakuje aktualnie ponad 16 tys. funkcjonariuszy. Najgorsza sytuacja panuje na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.



Nowe zasady naboru do policji i straży granicznej

By poprawić sytuację, MSWiA przygotowało pakiet zmian przepisów, które mają sprawić, że praca w służbach stanie się bardziej atrakcyjna. Rząd przyjął już projekt nowelizacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej.

W komunikacie związanym z tym ogłoszeniem czytamy, że:



Nowe przepisy przewidują zwiększenie efektywności postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji i Straży Granicznej. Chodzi także o stworzenie możliwości pozyskania do tych służb jak największej liczby kandydatów, którzy odpowiadają potrzebom służby w formacjach mundurowych.

Rekrutacja do policji bez testu sprawnościowego

Nowe przepisy zakładają łatwiejsze warunki wstąpienia do policji lub straży granicznej dla osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową w oddziale o profilu mundurowym, dla którego został określony odpowiedni profil szkolenia. Jeśli takie osoby zdecydują się na złożenie kandydatury do pracy w Policji w ciągu 3 lat od ukończenia szkoły, nie będą musiały zdawać testu wiedzy.

Co więcej, jeśli tacy kandydaci brali w ostatnim roku nauki w szkole udział w teście sprawności fizycznej, przeprowadzonym przez zespół, w którym uczestniczyli funkcjonariusze lub pracownicy Policji, będą zwolnieni również z testu sprawnościowego.

Absolwenci takich klas uzyskają też pierwszeństwo w przyjęciu do służb mundurowych.



Łagodniejsza rekrutacja dla powracających do służby

Policjanci, którzy zdecydują się na powrót do służby w ciągu 5 lat od odejścia z niej mogą liczyć na uproszczoną procedurę kwalifikacyjną, pomijającą test ze sprawności fizycznej. Powracający młodsi oficerowie będą podlegać skróconemu postępowaniu kwalifikacyjnemu i nie będą musieli przechodzić testu wiedzy oraz badania psychologicznego.



Policja zaprasza do pracy emerytów

Nowym pomysłem jest zaproszenie do pracy kontraktowej byłych funkcjonariuszy, którzy już odeszli ze służby. Decydując się na takie rozwiązanie, podpisywaliby oni kontrakt na określony czas. W okresie trwania kontraktu zachowaliby pełne prawo do emerytury - świadczenie emerytalne nie ulegałoby zmniejszeniu. Warto dodać, że dodatkowe lata pracy na kontrakcie nie wpływałyby jednak na ewentualne podniesienie podstawy do dalszej emerytury.

Ile zarabia policjant?

Zarobki w policji uzależnione są od stażu, ale także stopnia służbowego i zajmowanego stanowiska. Kursant (czyli osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe) przed ukończeniem 26 roku życia zarabia 5 464,82 zł netto. Kursant, który ukończył 26 lat zarabiać będzie 5 073,82 zł. Policjant po ukończeniu podstawowego szkolenia zawodowego przed ukończeniem 26 roku życia zarabia 5 849,39 zł. Z kolei funkcjonariusz po ukończeniu 26 roku życia zarabia 5 408,39 zł. Na wyższe uposażenie można liczyć w oddziałach prewencji, gdzie funkcjonariusz w wieku poniżej 26 lat zarabia 6304,39 zł, a po ukończeniu 26 lat - 5803,39 zł.