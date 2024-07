Spis treści: 01 Policja szuka pracowników

02 Praca w policji. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

03 Jak dostać się do policji? Postępowanie rekrutacyjne

04 Ile zarabia policjant?

Policja szuka pracowników

Zainteresować służbą Polaków próbuje m.in. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Powstał specjalny film, na którym pokazano, czym zajmuje się CLKP. Na filmie widzimy techników kryminalistyki w białych kombinezonach zabezpieczających ślady zdarzenia oraz pracę w laboratorium polegającą np. na identyfikowaniu odcisków palców. Na filmie możemy również zobaczyć sprawdzanie autentyczności podpisów czy różne doświadczenia chemiczne. Bez wątpienia jest to ciekawa propozycja pracy dla fanów seriali z serii CSI.

Wideo youtube

Praca w policji. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Choć policja bardzo potrzebuje nowych funkcjonariuszy, nie oznacza to, że mundur może założyć każdy. By ubiegać się o służbę w tej formacji, trzeba spełnić kilka warunków.

Reklama

posiadać polskie obywatelstwo

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu

korzystać z pełni praw publicznych

posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

posiadać odpowiednią formę fizyczną i psychiczną

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób, które jej podlegają)

mieć nieposzlakowaną opinię.

Jak dostać się do policji? Postępowanie rekrutacyjne

Ponadto chętni do pracy w policji muszą przygotować kilka dokumentów. Nie może zabraknąć podania o przyjęcie do służby w policji, a także wypełnionego kwestionariusza osobowego (można go pobrać ze stron policji). Oprócz tego kandydat powinien przygotować kopie dokumentów, które potwierdzają jego wykształcenie oraz kopie świadectw pracy (powinien pamiętać również o oryginałach, które należy przedstawić do wglądu).

Jeśli jesteśmy objęci ewidencją wojskową, powinniśmy przygotować również kopię książeczki wojskowej lub też innego dokumentu, który potwierdza uregulowany stosunek do tej służby (oryginał do wglądu). Należy również pamiętać o kopiach dokumentów potwierdzających różnego rodzaju dodatkowe umiejętności czy uprawnienia (np. znajomość języka obcego czy prawo jazdy kategorii C+E, oryginały dokumentów do wglądu).

Po zebraniu i przygotowaniu dokumentów kandydat powinien złożyć je osobiście lub przesłać do jednostki organizacyjnej policji, w której chce podjąć służbę. Potem zostaje on poddany testowi wiedzy dotyczącej funkcjonowania policji. Składa się z 40 pytań, a czas na jego rozwiązanie to 40 minut. Do wyboru są cztery odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów - po jednym punkcie za każde pytanie. Policja zwraca jednak uwagę, że niezależnie od uzyskanego wyniku kandydat przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji. Testy przeprowadzane są w komendach wojewódzkich (lub stołecznej) oraz w jednostce szkoleniowej policji.

Następnie na kandydata czeka test sprawności fizycznej, przeprowadzany z reguły w tym samym dniu i miejscu. Składa się z ośmiu ćwiczeń, na których wykonanie mamy minutę i 41 sekund. Maksymalnie można zdobyć 60 punktów - im szybciej pokonamy tor, tym więcej punktów otrzymamy. Warto pamiętać, że test jest dokładnie taki sam dla kobiet i mężczyzn. Przystępując do testu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie wskazujące, że kandydat jest zdolny do wykonywania ćwiczeń (wystawione maksymalnie 14 dni przed terminem testu), dowód osobisty oraz strój i obuwie sportowe.

Następnie czeka nas test psychologiczny, a później rozmowa kwalifikacyjna. By przejść ten etap, kandydat musi uzyskać minimum 36 punktów. Na kolejnym etapie zostajemy poddani specjalistycznym badaniom lekarskim. Na ich podstawie zostanie oceniona nasza sprawność fizyczna i psychiczna. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pełnienia służby oznacza, że zaliczyliśmy ten etap.

Zdjęcie Chętni do pracy w policji muszą przejść przez postępowanie rekrutacyjne obejmujące m.in. test wiedzy o formacji, sprawdzian fizyczny oraz specjalistyczne badania. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Na ostatnim etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie musiał wypełnić Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego (można ją pobrać ze strony policji lub w każdej jednostce policyjnej). Ma ona na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Punkty, które uzyskamy na poszczególnych etapach rekrutacji sumowane są z punktami za wykształcenie i umiejętności. Na liście do przyjęcia do służby umieszcza się kandydatów w porządku od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Zatwierdzenie listy kandydatów do służby oznacza, że postępowanie kwalifikacyjne zostało zakończone.

Ile zarabia policjant?

Policja zaznacza, że zarobki uzależnione są od stażu, ale także stopnia służbowego i zajmowanego stanowiska. Kursant (czyli osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe) przed ukończeniem 26 roku życia zarabia 5 464,82 zł netto. Kursant, który ukończył 26 lat zarabiać będzie 5 073,82 zł. Policjant po ukończeniu podstawowego szkolenia zawodowego przed ukończeniem 26 roku życia zarabia 5 849,39 zł. Z kolei funkcjonariusz po ukończeniu 26 roku życia zarabia 5 408,39 zł. Na wyższe uposażenie można liczyć w oddziałach prewencji, gdzie funkcjonariusz w wieku poniżej 26 lat zarabia 6304,39 zł, a po ukończeniu 26 lat - 5803,39.

Wyższe o kilkaset złotych pensje obowiązują w Warszawie.