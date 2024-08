Spis treści: 01 Kiedy długi weekend w sierpniu?

Kiedy długi weekend w sierpniu?

Z racji, że w tym roku 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego) wypada w czwartek. Jeśli więc weźmiemy urlop w piątek 16 sierpnia, możemy cieszyć się długim weekendem, który rozpocznie się już 14 sierpnia wieczorem. Jak może wyglądać sytuacja na drogach w najbliższych dniach. Przewidzieć to może pomóc specjalny raport opracowany przez firmę Yanosik.

Długi weekend 2023. Jaki ruch na drogach?

W zeszłym roku 15 sierpnia wypadał w we wtorek, a więc długi weekend zaczął się już 11 sierpnia, w piątek. Wówczas, w porównaniu z analogicznym okresem w marcu, zanotowano wzrost przejechanych kilometrów wynoszący 49,1 proc. Znacznie lepszy wynik pojawił się jednak w sobotę 12 sierpnia. Wyniósł on 102,7 proc. Spory wzrost zanotowano również w niedzielę - było to 72,4 proc.

Zdjęcie Największy procentowy przyrost kilometrów w czasie zeszłorocznego długiego weekendu został zanotowany w aplikacji w sobotę 12 sierpnia. / materiały prasowe

Wzrosty odnotowywane były nie tylko jeśli chodzi o liczbę kilometrów, ale także użytkowników. Już w piątek 11 sierpnia z systemu korzystało o 30,1 proc. więcej zmotoryzowanych w porównaniu z analogicznym okresem w marcu. Większy przyrost zanotowano jednak w weekend. W sobotę było to 50,3 proc., a w niedzielę 46,1 proc.

Sierpniowy długi weekend 2023. Wypadki

Długie weekendy to większy ruch na drogach, a co za tym idzie większe ryzyko ewentualnego wypadku. Z danych policji wynika, że w zeszłym roku w czasie sierpniowego weekendu doszło do 407 wypadków. Zginęło w nich 45 osób, a 463 zostały ranne. Kierowcy korzystający z różnych aplikacji z pewnością zgłaszali różne zdarzenia w systemie. Tak było również w przypadku użytkowników Yanosika. Z danych firmy wynika, że największy przyrost zgłoszeń zanotowano w sobotę 12 sierpnia (81 proc.) oraz w niedzielę 13 sierpnia (131 proc.). Wzrost zgłoszeń notowano także w środę 16 sierpnia, w czasie powrotu z długiego weekendu - o 52 proc.

Zdjęcie Największy przyrost zgłoszeń dotyczących wypadków w czasie zeszłorocznego sierpniowego długiego weekendu zanotowano w niedzielę 13 sierpnia. / materiały prasowe

Kierowcy informowali się również o różnych zagrożeniach na trasie. Największy wzrost odnotowany był w sobotę 12 sierpnia - o 187 proc. Oczywiście większy ruch oznacza również większą liczbę policjantów pilnujących bezpieczeństwa na drogach. To również można wywnioskować z danych wspomnianej firmy. W zeszłym roku użytkownicy aplikacji najwięcej zgłoszeń dodali w piątek 11 sierpnia. Wzrost wyniósł wówczas 29 proc.

Wnioski z raportu oraz obserwacji podobnych okresów nasuwają się same. Kierowcy planujący w najbliższych dniach podróż powinni przygotować się na większy ruch na drogach oraz więcej funkcjonariuszy policji pilnujących bezpieczeństwa. Warto w związku z tym pamiętać o zachowaniu ostrożności za kierownicą i stosowania się do przepisów ruchu drogowego, szczególnie tych dotyczących ograniczeń prędkości. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy wsiadać za kierownicę po alkoholu.