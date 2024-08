Spis treści: 01 W jakie dni zakazy ruchu ciężarówek?

Zgodnie z polskim prawem zakaz ruchu dla ciężarówek obowiązuje w dni wolne od pracy oraz w niektóre weekendy, a także w dni poprzedzające ważne święta. Lista dni, w które kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton nie mogą wyjechać na drogi w 2024 r., wygląda następująco:

1 stycznia - Nowy Rok;

- Nowy Rok; 31 marca - pierwszy dzień Wielkanocy;

- pierwszy dzień Wielkanocy; 1 kwietnia - drugi dzień Wielkanocy;

- drugi dzień Wielkanocy; 1 maja - Święto Pracy;

- Święto Pracy; 3 maja - Święto Konstytucji 3 maja;

- Święto Konstytucji 3 maja; 19 maja - Zielone Świątki;

- Zielone Świątki; 30 maja - Boże Ciało;

- Boże Ciało; 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego;

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego; 1 listopada - Wszystkich Świętych;

- Wszystkich Świętych; 11 listopada - Święto Niepodległości;

- Święto Niepodległości; 25 grudnia - Boże Narodzenie;

- Boże Narodzenie; 26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W wymienione dni zakaz obowiązuje w godzinach 8:00-22:00. To jednak nie wszystko. Kierowcy muszą pamiętać również o zakazie obowiązującym w dni poprzedzające święta państwowe. Wówczas kierowcy nie mogą wyjechać na drogi w godzinach 18:00-22:00.

Zakazów jest więcej, ponieważ pojazdy o masie powyżej 12 ton nie mogą poruszać się po drogach również w dwa ostatnie weekendy czerwca oraz wszystkie weekendy w lipcu i sierpniu. W soboty zakaz obowiązuje od 14:00 do 22:00, a w niedzielę, tak jak w dniach świątecznych, w godzinach 8:00-22:00. Ponadto kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami także w piątki poprzedzające wakacyjne weekendy. Ciężarówki muszą wówczas zniknąć z dróg publicznych w godzinach 18:00-22:00. Konkretne daty (od piątku do niedzieli) prezentują się następująco:

21-23 czerwca;

28-30 czerwca;

5-7 lipca;

12-14 lipca;

19-21 lipca;

26-28 lipca;

2-4 sierpnia;

9-11 sierpnia;

16-18 sierpnia;

23-25 sierpnia;

30-31 sierpnia (niedziela wypada 1 września i nie jest objęta wakacyjnym zakazem).

Najbliższym dniem świątecznym jest czwartek 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i zarazem Święto Wojska Polskiego. Oznacza to, że tego dnia zakaz ruchu dla ciężarówek obowiązuje w godzinach 8:00-22:00. Ograniczenia zaczną się jednak już dzień wcześniej, czyli 14 sierpnia. W związku ze zbliżającym się świętem obowiązuje zakaz w godzinach 18:00-22:00. To jednak nie wszystko kolejnym dniem z ograniczeniami w ruchu będzie już piątek 16 sierpnia. Z racji rozpoczynającego się weekendu kierowcy ciężarówek nie wyjadą na drogi w następujących porach:

piątek 16 sierpnia: 18:00-22:00

sobota 17 sierpnia: 14:00-22:00

niedziela 18 sierpnia: 8:00-22:00.

To zaś oznacza, że w obecnym tygodniu kierowcy ciężarówek będą borykać się z ograniczeniami aż przez pięć dni, od 14 sierpnia do 18 sierpnia.

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy kierowcy będą musieli stosować się do ograniczeń. Część ciężarówek jest zwolniona ze stosowania się do przepisów. Chodzi tutaj o transporty przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych oraz psujących się szybko, a także przewozu zwierząt. Z zakazu zwolnione są również pojazdy uczestniczące w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy awarii.

Ze stosowania się do przepisów wyłączone są również pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mającego siedzibę w Polsce, które wyjechały z naszego kraju poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujące na granicy na wyjazd z Polski.

Odrębną grupą są pojazdy należące do służb:

Policji;

Inspekcji Transportu Drogowego;

Służby Celno-Skarbowej;

Straży Granicznej;

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

pogotowia technicznego;

jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Pełny katalog pojazdów, których nie dotyczą przepisy związane z ograniczeniami ruchu, można sprawdzić w rozporządzeniu ministra transportu z 31 lipca 2007 r.