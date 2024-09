Spis treści: 01 Średni przebieg samochodu w Polsce. Jeździsz więcej niż 15 tys. km rocznie?

Jak wynika z najnowszych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, statystyczny polski samochód osobowy liczy sobie średnio 15,7 roku. Z wynikiem 15,5 roku w średnią niemal idealnie wpisują się auta z silnikami benzynowymi. Starsze, średnio 16-letnie, są pojazdy zasilane olejem napędowym. Od tych wartości dalece odbiegają auta wyposażone w instalacją gazową, których średni wiek wynosi dziś aż 19 lat

Ciekawie prezentują się dane dotyczące średnich przebiegów. Nie sposób brać ich jednak za pewnik, bo takie informacje trafiają do Centralnej Ewidencji Pojazdów dopiero od 2014 roku. Pamiętajmy też, że większość z aut, które poruszają się dziś po naszych drogach, trafiła do kraju jako używane, w ramach tzw. prywatnego importu. Biorąc pod uwagę, że jak mawiają handlarze, "dystans między Berlinem a Warszawą to minus 200 tys. km", w cyferkach wprowadzanych do CEPiK-u przez diagnostów jest zapewne sporo fikcji.

Mimo tego dane wyraźnie wskazują na pewien trend. Chociaż statystycznie samochody z silnikami Diesla i benzynowymi dzieli tylko pół roku, różnica w przebiegu jest wyraźnie widoczna. Średni przebieg zarejestrowanego dziś w Polsce auta z silnikiem benzynowym to 173,2 tys. km, a średni przebieg Diesla - już 253,5 km. Co ciekawe, mniejszy przebieg od statystycznego Diesla ma też, statystycznie starszy aż o trzy lata, polski samochód z instalacją gazową. W przypadku aut zasilanych LPG średni przebieg wynosi obecnie 239 600 km

Dużo do myślenia daje lista 10 samochodów z największymi odnotowanymi przebiegami w Polsce. W takim rankingu znajdziemy zaledwie 9 pojazdów z silnikiem Diesla i tylko jedno auto benzynowe. Co więcej, aż 8 na 10 aut osobowych (o dmc do 3,5 tony) z rekordowymi przebiegami w Polsce to busy. Absolutnym rekordzistą jest legendarny Mercedes W123 200D z 1977 roku, który na ostatnim badaniu technicznym legitymował się dziś przebiegiem 2 691 728 km.

Biorąc jednak pod uwagę, że dane o przebiegu trafiają do CEP dopiero od 2014 roku i bazują na wskazaniach drogomierza, śmiało zakładać można, że po polskich drogach porusza się wiele pojazdów, których rzeczywisty przebieg jest sporo większy. W roli ciekawostki można też traktować Volkswagena Golfa z rocznika 2003 legitymującego się przebiegiem 1 941 421 km.

Poczciwa "czwórka" to obecnie rekordzista Polski jeśli chodzi o największy przebieg zarejestrowany w samochodzie z silnikiem benzynowym. Imponujący wynik oznacza, że auto pokonywało rocznie 92,5 tys. km czyli ponad 7700 km miesięcznie.

Największe wrażenie robią jednak przebiegi zarejestrowane przez pojazdy użytkowe, potocznie zwane busami. W ich przypadku sprawa jest o tyle pewniejsza, że pierwsze rejestracje kilku rekordzistów przypadają na lata 2015-2018, jest więc spora szansa, że samochody od swoich pierwszych dni objęte są polskim systemem "śledzenia" przebiegu.

Teoretycznie busem z największym przebiegiem w Polsce jest Mercedes Sprinter z rocznika 2004, który na ostatnim przeglądzie (lub przy okazji policyjnej kontroli) legitymował się przebiegiem 1 950 078 km. Imponujące, ale to skromne 97,5 tys. km rocznie, czyli około 8125 km miesięcznie.

Prawdziwym rekordzistą jest jednak inny Mercedes Sprinter z rocznika 2018, który przejechał do tej pory co najmniej 1 609 343 km. Oznacza to średnioroczny przebieg na poziomie ponad 268 tys. km rocznie. Daje to wynik 22 351 miesięcznie czyli około 750 km dziennie, bez względu na soboty, niedziele czy święta! Wymownym jest też fakt, że zestawienie zdominowane zostało przez czterech producentów. Na liście 10 polskich aut z największymi przebiegami znajdziemy aż sześć Mercedesów, dwa Renault i po jednym modelu Opla i Volkswagena.



Poniżej publikujemy listę samochodów osobowych z największymi przebiegami w Polsce:



Mercedes 200 D, rok produkcji 1977, przebieg 2 691 728 km Mercedes Sprinter D, rok produkcji 2004, przebieg 1 950 078 km Volkswagen Golf (benzyna), rok produkcji 2003, przebieg 1 941 421 km Opel Vivaro D, rok produkcji 2013, przebieg 1 758 890 km Renault Trafic D, rok produkcji 2012, przebieg 1 726 881 km Mercedes Sprinter D, rok produkcji 2017, przebieg 1 694 950 km Mercedes Sprinter D, rok produkcji 2018, przebieg 1 609 343 km Mercedes Vito Tourer D, rok produkcji 2015, przebieg 1 609 343 km

Renault Trafic D, rok produkcji 2011, przebieg 1 566 228 km Mercedes Sprinter D, rok produkcji 2018, przebieg 1 516 787km