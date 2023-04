Spis treści: 01 Ile instalacji gazowych zamontowano w Polsce w 2022 roku?

02 Ile samochodów na gaz jeździ w Polsce?

03 Jaki jest średni wiek samochodu z instalacją gazową w Polsce?

04 Wiek to nie tylko cena. Starsze auta łatwiej się gazuje

05 Dacia liderem LPG w Polsce. Nie, nie mówimy o nowych autach

Powiedzmy to sobie szczerze - jedynym uzasadnieniem dla montażu w samochodzie instalacji gazowej jest czynnik ekonomiczny. W szukaniu oszczędności nie ma jednak niczego złego. Prawidłowo dobrana i skonfigurowana instalacja gazowa pozwala zmniejszyć wydatki na paliwo nawet o połowę. W skali roku mowa więc o kilku tysiącach złotych, które możemy zainwestować lub "spożytkować" chociażby na rodzinne wakacje w ciepłym zakątku globu. Umiejętność liczenia pieniędzy i optymalizacji wydatków zdecydowanie nie jest powodem do wstydu ani - tym bardziej - kompleksów.

Ile instalacji gazowych zamontowano w Polsce w 2022 roku?

Biorąc pod uwagę liczbę adnotacji o montażu instalacji gazowej łatwo dojść do wniosku, że zainteresowanie LPG w Polsce maleje. W całym ubiegłym roku wydziały komunikacji wpisały adnotację o zasilaniu gazem do dowodów rejestracyjnych 141 758 używanych samochodów. Dla porównania, w 2021 roku - mimo pandemii koronawirusa - było to jeszcze 154 980 wpisów.



W tej liczbie znajdują się zarówno auta sprowadzone do Polski z zamontowaną już instalacją, jak i te zarejestrowane już w naszym kraju, które otrzymały instalację gazową w danym roku.



Takie dane nie powinny jednak nikogo dziwić. Zaostrzanie norm emisji spalin i wynikające z tego faktu zjawisko downsizingu sprawia, że z każdym rokiem pula pojazdów, w których montaż instalacji gazowej daje gwarancję dużych oszczędności systematycznie maleje.

Ile samochodów na gaz jeździ w Polsce?

Jak udało mi się ustalić w Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 2,547 mln samochodów osobowych zasilanych gazem płynnym. Mowa o tzw. "rekordach aktualizowanych", czyli pojazdach, które rzeczywiście uczestniczą w ruchu drogowym. Wynik jest doprawdy imponujący jeśli wziąć pod uwagę, że całość parku samochodów osobowych w Polsce w aktualizowanej części Centralnej Ewidencji Pojazdów wynosiła na koniec ubiegłego roku 19,669 mln samochodów.

Oznacza to, że aż 13 proc. ze wszystkich aut osobowych rzeczywiście poruszających się po naszych drogach ma w dowodzie rejestracyjnym adnotację o instalacji gazowej. Patrząc z takiej perspektywy czyni to Polskę największą potęgą LPG w Europie.

Jaki jest średni wiek samochodu z instalacją gazową w Polsce?

Analizując "suche" dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów łatwo dojść do wniosku, że w obiegowych opiniach na temat LPG może być ziarnko prawdy - to dziś domena starszych pojazdów, których wartość często zawiera się kwocie między 5 a 10 tys. zł. Świadczy o tym chociażby średni wiek zarejestrowanego w Polsce samochodu osobowego z instalacją gazową. Jak poinformowało Interię Ministerstwo Cyfryzacji, średni wiek auta zasilanego LPG wynosi obecnie aż 19 lat.



Oznacza to, że statystyczny samochód zasilany gazem pochodzi z rocznika 2004. W tym czasie w salonach oferowane były jeszcze fabrycznie nowe Ople Astra H czy Volkswageny Golfy IV. Obecnie ich wartość na rynku wtórnym rzadko kiedy przekracza 5 tys. zł i to pod warunkiem, że właściciel nie boi się wizyty na stacji diagnostycznej.

Dla porównania średni wiek samochodu w Polsce (w części aktualizowanej CEP) to obecnie 15,8 roku - mowa więc o roczniku 2007. Różnica przeszło trzech lat jest stosunkowo duża, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że średni okres rynkowej kariery pojedynczej generacji auta osobowego to około 5-6 lat.

Wiek to nie tylko cena. Starsze auta łatwiej się gazuje

Z drugiej strony trzeba jednak brać pod uwagę, że zauważalnie wyższy wiek aut napędzanych LPG wynikać może nie tylko z niższego budżetu nabywców, ale i zachodzących w motoryzacji zmian.



Dość przypomnieć, że silnik 1.4 TSI, który - patrząc przez pryzmat popularności - zapoczątkował w Europie modę na bezpośredni wtrysk paliwa - pojawił się ofercie koncernu Volkswagena w 2005 roku. Nie jest przecież tajemnicą, że zastosowanie w układzie zasilania bezpośredniego wtrysku paliwa potęguje koszt przeróbki na LPG i często przekreśla finansowy sens inwestycji w instalację gazową. Nabywcy często są więc "skazani" na starsze roczniki, wyposażone w silniki, które nie były projektowane pod hasłem downsizingu. Widać to doskonale w statystykach dotyczących importu używanych aut.



W tym miejscu warto przypomnieć, że najchętniej sprowadzanym do Polski w ubiegłym roku samochodem osobowym był Opel Astra - auto, które jeszcze w 2015 roku oferowane było z silnikami wyposażonymi w pośredni wtrysk paliwa. Śmiało twierdzić można, że duże zainteresowanie Astrą na rynku wtórnym wynika właśnie ze "skanalizowania" ruchu nabywców szukających kompaktowego auta, które dobrze znosić będzie instalację LPG.

Najpopularniejsze samochody na LPG w Polsce 1 / 15 Ford Mondeo - 27 018 zarejestrowanych z LPG Źródło: Informacja prasowa

Dacia liderem LPG w Polsce. Nie, nie mówimy o nowych autach

O zjawisku gromadzenia się zwolenników LPG wokół konkretnych pojazdów najlepiej świadczy przykład Dacii. Aż cztery z dziesięciu najczęściej rejestrowanych nowych aut w Polsce wyposażonych w instalacje gazowe pochodzą z portfolio rumuńskiego producenta.



Pierwsza trójka zestawienia to:



Dacia Duster (4667 rejestracji),



(4667 rejestracji), Dacia Sandero (3361 rejestracji),



(3361 rejestracji), Dacia Jogger (1611 rejestracji).



Warto jednak zauważyć, że Dacia - która przed długie lata utrzymywała w ofercie chociażby pozbawiony bezpośredniego wtrysku paliwa benzynowy silnik 1.6 l - króluje też w statystykach dotyczących montażu instalacji gazowych w autach używanych.



W pierwszej piątce aut, które najczęściej odwiedzały z tego powodu gazowników w 2022 roku znajdziemy kolejno:



Dacię Duster - 5676 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu,

- 5676 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu, Dacię Sandero - 3955 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu,

- 3955 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu, Opla Astrę - 3695 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu,

- 3695 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu, Audi A4 - 3082 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu,

- 3082 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazdu, Skodę Fabię - 3005 wpisów o zasilaniu LPG do dowodu rejestracyjnego używanego pojazd.

