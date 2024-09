Darmowe paliwo na Orlenie. Wkrótce pojawi się w kolejnych regionach

Dramatyczne skutki powodzi. Sytuacja wciąż jest bardzo trudna

Władze podkreślają, że sytuacja powodziowa w wielu regionach Polski wciąż jest bardzo trudna. Drogowcy, przygotowując się na nadejście kolejnych fal kulminacyjnych, monitorują drogi i mosty. Na skutek zalania ucierpiały już liczne miasta oraz wsie, a wiele z dróg woj. opolskim, śląskim i dolnośląskim stało się nieprzejezdnych. W walce z żywiołem powodzianom pomagają strażacy z całego kraju.

Niezmiennie trwa także akcja "Ochotnicy, ochotnikom", którą prowadzi Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jej celem jest wsparcie strażaków z jednostek dotkniętych powodzią. W pierwszej kolejności do OSP przekazywane są motopompy i agregaty prądotwórcze pozyskane od darczyńców. Do w walki ze skutkami katastrofy został także delegowany pojazd specjalistyczny Sherp N 1200, który od kilku miesięcy służy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Ten niezwykły pojazd nie ma co prawda tak dużych możliwości przewozowych, jak wojskowe amfibie, ale jego stosunkowo nieduże rozmiary i możliwości terenowe bez wątpienia przydadzą się służbom ratowniczym.