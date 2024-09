Powódź w Polsce. Zamknięte drogi, objazdy i utrudnienia

Zerwany most w Głuchołazach i zamknięte drogi w województwie opolskim

Najpoważniejsza sytuacja ma dziś miejsce na drodze krajowej numer 40. To w jej ciągu znajdował się most tymczasowy na Białej Głuchołaskiej, który został zerwany przez wezbraną wodę. Zniszczeniu uległa także konstrukcja sąsiadującego z mostem tymczasowym mostu docelowego, który miał być przeprawą w ciągu drogi krajowej nr 40. Kilka godzin wcześniej woda przerwała wał, wlewając się do śródmieścia Głuchołaz.

Most tymczasowy na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach miał służyć jako miejsce przeprawy do czasu wybudowania stałego mostu w ciągu drogi krajowej DK 40. Po podniesieniu poziomu wód, w piątek podjęto decyzję o zamknięciu mostu dla ruchu pojazdów. Łączył on miasto z przejściem granicznym z Czechami. Wytyczono objazd drogą powiatową przez miejscowości Gierałcice - Biskupów - Markowice, w obie strony.

Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Opolu zamknięto także do odwołania przejazd mostem w miejscowości Łąka Prudnicka, znajdującym się w ciągu DK40 z uwagi na rosnący poziom wody w Złotym Potoku.

Natomiast woda w Nysie Kłodzkiej pod mostem w ciągu drogi krajowej nr 46 w Malerzowicach Wielkich na odcinku drogi łączącym Opole z Nysą osiągnęła tak wysoki poziom, że podjęto decyzję o zamknięciu mostu do odwołania. Na miejscu są strażacy PSP i OSP. Wyznaczono możliwość objazdu wyłączonej przeprawy drogami wojewódzkimi DW 385 - Niemodlin - Grodków i DW 401 Grodków - Pakosławice w obydwu kierunkach.

Zamknięte drogi do granicy z Czechami

Z kolei do Bystrzycy można dojechać jeszcze tylko jedną droga (DW 388), przez Polanicę-Zdrój. Nieprzejezdne z powodu zalania są fragmenty drogi krajowej nr 33 w stronę Kłodzka i w przeciwną stronę - do granicy z Czechami.

Zamknięte dla ruchu pieszego i kołowego zostały także inne mosty graniczne z Czechami - Wolności i Przyjaźni. Otwarta jest przeprawa most w ciągu drogi ekspresowej S52 w Boguszowicach - podała w niedzielę rano policja. Ogłoszono alarmy powodziowe w powiatach bielskim i cieszyńskim.

Nieprzejezdna jest także autostrada D1 prowadząca do Ostrawy. Jadąc od północy, już po czeskiej stronie można dojechać jedynie do zjazdu na Bogumin. Dalej droga jest zamknięta. Nieprzejezdne są również drogi w Karkonoszach.

Utrudnienia drogowe w województwie śląskim

Jak przekazał z kolei rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak, w tym czasie na północy regionu udało się udrożnić zalaną wcześniej prowadzącą na południe jezdnię autostrady A1 - na wysokości węzła Częstochowa Jasna Góra. Wyjątkiem była tylko łącznica tego węzła prowadzącej ruch z jezdni na południu na Częstochowę.

Na południu regionu zablokowana była nadal droga krajowa nr 78 w przygranicznych Chałupkach (wcześniej w pobliskich Krzyżanowicach udało się już udrożnić również zalaną drogę krajową nr 45). Zalewisko powstało również na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach (możliwy był objazd czechowickimi ulicami Legionów i Kopernika).

W centralnej części województwa śląskiego zalane zostały węzeł Agata na trasie S86 w Katowicach (powstaje tam nowy układ udwadniający, który powinien być gotowy z końcem roku), a także tunel na łącznicy z Gliwic na Katowice na węźle dróg krajowych 44 i 88 w Mikołowie. Zamknięty zostały także drogi: nr 932 w Markowicach, nr 937 w Zebrzydowicach (ul. Słowackiego) oraz nr 941 w Ustroniu (koło stacji kolejowej Ustroń Polana).