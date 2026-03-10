W skrócie Dacia zaprezentowała nowy model Striker oparty na platformie Bigstera, który ma być oferowany w segmencie C.

Striker będzie dostępny w wersji hybrydowej, hybrydowej 4x4, odmianie LPG oraz jako samochód elektryczny z ceną bazową poniżej 25 tys. euro.

Oficjalna premiera modelu zaplanowana jest na czerwiec, a szczegóły dotyczące specyfikacji i wyposażenia zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dacia przedstawia swój najnowszy model jako "multienergetycznego" crossovera. Nietypowe jak na motoryzacyjne standardy określenie nawiązuje zapewne do układów napędowych nowego pojazdu. Producent zapowiada bowiem wersję elektryczną, hybrydową (opcjonalnie z napędem 4x4) i odmianę z fabrycznym LPG.

Dacia Striker - elektryczny kompakt z ceną poniżej 25 tys. euro

Z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać można, że te będą tożsame z paletą napędową Dacii Bigster. Auto bazuje na jej rozwiązaniach konstrukcyjnych i - wzorem Bigstera - uzupełnia ofertę producenta w segmencie C-SUV. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do Bigstera - Dacia Striker ma być również oferowana w wersji czysto elektrycznej.

Dacia Striker bazuje na rozwiązaniach Bigstera. Ma być również dostępna z napędem elektrycznym materiały prasowe

Dzięki cenie wersji bazowej wynoszącej niecałe 25 000 euro Striker znacząco zwiększa dostępność aut elektrycznych dla klientów indywidualnych i flotowych

Kompaktowa Dacia Striker. Dostanie podgrzewaną kierownicę i aktywny tempomat?

Na pierwszy rzut oka Striker faktycznie zdradza bliskie pokrewieństwo z Bigsterem, ale zdecydowanie niżej poprowadzona linia dachu i szeroko stylizowane nadkola nadają modelowi sportowego sznytu.

Obecnie wiadomo jedynie, że samochód mierzyć ma 4,62 długości, a jego oficjalna premiera planowana jest na czerwiec. Nieco wcześniej poznamy zapewne szczegółowe specyfikacje, w tym wymiary i dane techniczne poszczególnych układów napędowych.

Dacia Striker mierzy 4,62 m długości materiał zewnętrzny

Przedstawiciele Dacii podkreślają stylistyczne dopracowanie detali, takich np. nietypowe, wyróżniające model, przetłoczenia przednich drzwi czy "wykończoną w stylu techno" czarną, ciągnącą się przez całą klapę bagażnika, listwę z napisem Dacia łączącą tylne światła. Zdjęcia zdradzają też m.in. znane już z Bigstera ogromne, panoramiczne okno dachowe.

Dacia Striker materiał zewnętrzny

Szczegółowe dane i specyfikację Dacii Striker poznamy w czerwcu. Wzorem topowych wersji wyposażeniowych Bigstera, na liście wyposażenia spodziewać się można takich dodatków, jak np.: aktywny tempomat, elektrycznie regulowana tylna klapa czy podgrzewana kierownica.

Dacia Striker – nowy SUV segmentu C materiały prasowe materiały prasowe