Czym jeżdżą wyborcze jedynki PiS, KO, Konfederacji i Lewicy? Sprawdzamy

Spis treści: 01 Wielu polityków nie ma samochodów

02 Nie wszystkich udało się sprawdzić

03 Samochody wyborczych jedynek - jest kilka zaskoczeń

04 Jeżdżą, ale nie są właścicielami?

Oświadczenia majątkowe posłów i kandydatów na posłów na sejm zawsze budziły sporo kontrowersji i nie inaczej jest tym razem. Postanowiliśmy sprawdzić jakimi autami prywatnie jeżdżą obecni posłowie, kandydujący z pierwszych miejsc list wyborczych w zbliżających się wyborach.

Wielu polityków nie ma samochodów

Aby zapoznać się z zawartością garaży najbardziej znanych kandydatów do sejmu zajrzeliśmy w najświeższe oświadczenia majątkowe, z których wynika, że większość posłów w ogóle nie ma samochodów, lub ich wartość nie przekracza 10 000 zł.

I tak do wyborczych jedynek, którzy nie posiadają prywatnego samochodu (nie są właścicielami) z ramienia Pis zaliczają się:

Jarosław Kaczyński (okręg wyborczy Kielce) - nie posiada samochodu ani prawa jazdy - od lat korzysta z usług kierowcy i Skody Superb

Mateusz Morawiecki (Katowice) - obecny premier nie podał żadnego samochodu w oświadczeniu, z pewnością korzysta z samochodów Służby Ochrony Państwa

Przemysław Czarnek (Lublin) - minister edukacji nie wpisał żadnego auta do oświadczenia

Mariusz Kamiński (Chełm) - brak samochodu

Zbigniew Ziobro (Rzeszów) - minister sprawiedliwości nie ma samochodu prywatnego

Piotr Mueller (Gdynia) - rzecznik rządu również nie ma samochodu

Wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej również nie brakuje takich, którzy nie posiadają samochodów prywatnych, a przynajmniej tak wynika z oświadczeń.

Tomasz Siemoniak (Opole) - brak samochodu

Paweł Kowal (Rzeszów) - brak samochodu

Adam Szłapka (Poznań) - brak samochodu w oświadczeniu

Wśród znanych nazwisk kandydatów pozostałych ugrupowań politycznych samochodów prywatnych nie mają Włodzimierz Czarzasty (Lewica, Sosnowiec), Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja, Obwarzanek warszawski). Władysław Kosiniak-Kamysz startujący z ramienia koalicji Trzecia Droga miał Volkswagena Passata z 2012 roku, którego sprzedał w lutym 2022 roku, ale nie wiadomo czy w zamian kupił jakieś inne auto.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak wysiadający z Audi Q7. / Paweł Wodzyński / East News

Nie wszystkich udało się sprawdzić

Część kandydatów ważnych ugrupowań nie była wcześniej posłami lub była nimi przed kilkoma laty, zatem nie mogliśmy sprawdzić ich majątku w oświadczeniach. Do takich kandydatów należą liderzy ugrupowań Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji, a także Trzeciej Drogi: Donald Tusk i Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia. Ten ostatni przyznaje się jednak do posiadania elektrycznego BMW i3.

Samochody wyborczych jedynek - jest kilka zaskoczeń

Większość samochodów należących do polityków to kilku- kilkunastoletnie samochody klasy średniej. Jeśli spodziewałeś się tu znaleźć limuzyny za setki tysięcy złotych - rozczarujesz się. Wśród kandydatów z ramienia PiS-u ciekawe auto ma Paweł Kukiz startujący w Opolu - posiada Audi Q7 z rocznika 2009. U pozostałych polityków PiS-u stan posiadania wygląda następująco:

minister kultury Piotr Gliński (Warszawa) - Toyota Avensis 2008 i Toyota Yaris 2011,

Elżbieta Witek - Fiat Tipo 2019,

Mariusz Błaszczak (Obwarzanek warszawski) - Fiat 500L 2013,

Zbigniew Rau (Łódź) - Toyota Corolla 2018,

Antoni Macierewicz (Piotrków Trybunalski) - Volkswagen Passat 2008,

Ryszard Terlecki (Nowy Sącz) - Opel Astra 2015,

Kamil Bortniczuk (Płock) - Lancia Voyager 2014 i skuter Suzuki Burgman 2014,

Marek Suski (Radom) - Volkswagen Passat 2015,

minister aktywów państwowych Jacek Sasin (Białystok) - Skoda Octavia 2014,

Wśród polityków Koalicji Obywatelskiej:

Jan Grabiec (Obwarzanek warszawski) - Ford Fiesta 2012, Renault Espace 2009, Honda Odyssey 2015, Opel Insignia 2016,

Borys Budka (Katowice) - Toyota C-HR 2018,

Bartłomiej Sienkiewicz (Kraków) Alfa Romeo Giulietta 2011,

Wśród najważniejszych polityków Konfederacji, jak już wspomnieliśmy brakuje oświadczenia Sławomira Mentzena, a Janusz Korwin-Mikke nie ma samochodu. Auta mają natomiast Konrad Berkowicz (jedynka na liście w Krakowie) - BMW X3 2019 oraz Krzysztof Bosak (Białystok) - Volvo V60 2012.

Z ramienia Lewicy startują kandydaci z różnych ugrupowań.

Marek Dyduch (Wałbrzych) - jeździ Mazdą 6 z 2015 roku,

Joanna Sheuring-Wielgus (Toruń) ma ciekawego Saaba 900i turbo 1997 oraz Opla Astrę z 2009 roku,

Adrian Zandberg (Warszawa) jeździ Fordem Focusem 2018.

Jeżdżą, ale nie są właścicielami?

W mediach pojawia się wiele informacji o tym, że część z wyżej wymienionych polityków porusza się zupełnie innymi samochodami niż te wpisane (lub nie wpisane) do oświadczeń, ale być może samochody po prostu nie należą do nich. W wielu oświadczeniach niektórych popularnych posłów i eurodeputowanych pojawiają się wpisy odręczne, których doczytałby się tylko farmaceuta, który na co dzień musi odczytywać recepty wypisane przez lekarza.