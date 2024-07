Spis treści: 01 Co rejestruje czarna skrzynka w samochodzie?

02 Jak czas obejmuje zapis czarnej skrzynki?

03 Do czego potrzebne są czarne skrzynki w samochodach?

04 Kto będzie miał dostęp do danych z czarnej skrzynki?

05 Mandat na podstawie danych z czarnej skrzynki?

Obowiązkowy rejestrator jazdy, potocznie zwany czarną skrzynką, to system EDR (Event Data Recorder). Jest on "spięty" z systemem ACM, tym samym, którym uruchamia np. poduszki powietrzne. Czarna skrzynka jest zlokalizowana zwykle w okolicach, gdzie mieści się środek ciężkości auta, między fotelami kierowcy i pasażera. Już od lipca 2022 roku są w nią wyposażone wszystkie nowo homologowana na terenie Unii Europejskiej pojazdy, od 7 lipca 2024 roku muszą ją mieć wszystkie nowe auta, bez względu na to, kiedy przeszły homologację. Co ciekawe, Europa jest mocno spóźniona w tym temacie, bo podobny system (choć rejestrujący mniej parametrów) jest obowiązkowy w Stanach Zjednoczonych już od 2004 roku.

Co rejestruje czarna skrzynka w samochodzie?

System EDR rejestruje dane dotyczące jazdy i parametrów pojazdu w określonym czasie przed, w trakcie i po zdarzeniu drogowym (kolizji, wypadku). Zakres rejestrowanych danych może się różnić w zależności od producenta i modelu samochodu, ale zazwyczaj obejmuje:

Informacje o pojeździe:

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Marka, model i rok produkcji

Waga pojazdu

Typ nadwozia

Dane dotyczące jazdy:

Prędkość pojazdu

Położenie pedału gazu i hamulca

Ciśnienie w układzie hamulcowym

Włączony bieg

Prędkość obrotową silnika

Kąt skrętu kierownicy

Działanie systemów bezpieczeństwa (ABS, ESP)

Włączenie świateł

Użycie kierunkowskazów

Przyśpieszenie boczne i wzdłużne

Dane o zdarzeniu:

Czas i data zdarzenia

Siła uderzenia

Ruch obrotowy pojazdu

Kierunek uderzenia

Aktywacja poduszek powietrznych

Zapięcie pasów bezpieczeństwa

Położenie foteli

Dodatkowe dane:

Informacje o systemie bezpieczeństwa (np. wersja oprogramowania)

Dane o środowisku (np. temperatura, wilgotność)

Jak czas obejmuje zapis czarnej skrzynki?

Instalowanie systemu EDR ma pomóc w dochodzeniu prawdy o wypadkach oraz dostarczyć na ich temat danych, by producenci mogli w przyszłości projektować bezpieczniejsze samochody wyposażone w bardziej efektywne systemy bezpieczeństwa. Event Data Recorder zapisuje dane od 5 s przed do 5 s po zdarzeniu. To oznacza, że rejestrator działa w pętli, nowsze dane nadpisują starsze i nie da się ich odzyskać. Odczytaniem danych z EDR mogą się zająć wyłącznie uprawnione do tego służby (policja, prokuratura), przy czym będzie to okres obejmujący w sumie 10 s.

Do czego potrzebne są czarne skrzynki w samochodach?

Ustalanie przyczyn wypadków: niczym detektyw Sherlock Holmes, czarna skrzynka pomoże policji i biegłym odkryć prawdę o zdarzeniu.

Poprawa bezpieczeństwa: świadomość, że "Wielki Brat patrzy", może skłonić kierowców do bardziej ostrożnej jazdy.

Usprawnienie dochodzeń: dane z czarnej skrzynki mogą być kluczowe w sądowych bataliach o odszkodowania.

Niższe ubezpieczenia: ostrożni kierowcy z czarnymi skrzynkami mogą liczyć na zniżki u ubezpieczycieli.

W przypadku jednego z najgłośniejszych i najbardziej tragicznych skutkach w wypadku w ostatnim czasie (BMW z Kią na A2) biegli wykorzystali właśnie dane zebrane przez samochód na chwilę przed i po nim.

Kto będzie miał dostęp do danych z czarnej skrzynki?

Służby ratunkowe,

Śledczy (policja, prokuratura)

Eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Producenci pojazdów

Warsztaty naprawcze

Mandat na podstawie danych z czarnej skrzynki?

Wątpliwości i pytania dotyczą głównie prywatności kierowców oraz ewentualnych kłopotów z wyciekami danych czy "donoszeniem" auta na policję. Jednak w tej kwestii Unia Europejska uspokaja, że system włączy się i zapisze dane (na dysku, nie w chmurze), jedynie wtedy, gdy np. aktywują się poduszki powietrzne lub system wykryje odpowiednio wysokie przeciążenie. Policja ani nikt inny nie będzie miał do niego wstępu bez wyraźnego powodu, system nie ma więc na celu zapisywanie np. trasy i sprawdzania, czy aby kierowca nie przekroczył na niej prędkości. Rejestrator nie będzie też nagrywał wizerunku kierowcy czy dźwięku z kabiny.

Natomiast jeśli dojdzie do poważnych zdarzeń drogowych, wypadków, to w śledztwie policja i prokurator będą mieli prawo do skorzystania z danych zapisanych przed EDR, by np. ustalić prędkość z jaką przed wypadkiem poruszał się dany samochód.