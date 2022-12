Cysterna utknęła pod wiaduktem i doszło do wybuchu. Zginęło 27 osób

Trudno uwierzyć, że do takiego zdarzenia mogło w ogóle dojść. Nie chodzi tu o błąd kierowcy - on może zdarzyć się każdemu - ale o rozmiary tragedii, do jakiej ta pomyłka doprowadziła. Naprawdę nic nie dało się zrobić?

