Co ty wiesz o sprzedawaniu? Bogusław Linda zmienia auto

Bogusław Linda to bez wątpienia jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Odtwórca głównych roli w takich dziełach, jak "Psy", "Tato" czy "Sara" słynie ze wstrzemięźliwość w kwestii rozgłosu i raczej stroni od informowania o swoim życiu prywatnym. Tym razem zrobił jednak wyjątek, a powód jest nie byle jaki.

Linda z żalem informuje o rozstaniu

Słynny "Franz" opublikował na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym informuje o rozstaniu ze swoim ukochanym samochodem. Jak można wyczytać z ogłoszenia - chodzi o wyjątkowy egzemplarz Range Rovera Evoque 2.0Si4 w rzadkim wariancie Autobiography. Jak podkreślił sam aktor - auto charakteryzuje się wyposażeniem "najlepszym z możliwych".

Więcej szczegółów o samochodzie zdradza opis umieszczony w samym serwisie ogłoszeniowym. Z jego treści wynika, że Range Rover Bogusława Lindy został wyprodukowany w 2018 roku i pochodzi z Polskiej Sieci Dealerskiej w Warszawie. Pojazd, który od samego początku do końca był użytkowany przez znanego aktora, przejechał zaledwie 78 500 km. Ponadto egzemplarz napędza silnik benzynowy o pojemności 2000cm3 i mocy 300 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią i napędem 4x4.

Wśród bogatego wyposażenia znalazły się m.in. podgrzewane fotele z elektryczną regulacją, panoramiczny dach szklany, system infotainment z fabryczną nawigacją i obsługą kamer cofania 360', reflektory w technologii LED, czy klimatyzowany schowek. Cena auta została z kolei ustalona na 159 900 zł.

Ogłoszenie aktora wywołało niemałe poruszenie wśród jego fanów. Pod wpisem w mediach społecznościowych pojawiło się ponad 150 komentarzy, zachwalających zarówno samochód, jak i samego Bogusława Lindę. Oczywiście nie mogło zabraknąć wielu żartobliwych sformułowań, nawiązujących do legendarnych kwestii aktora z jego najlepszych filmów.

Zdjęcie Ogłoszenie aktora wywołało poruszenie wśród jego fanów / Fot. Boguslaw Linda @Facebook /

Range Rover Evoque - co to za samochód?

Nietuzinkowy, nowoczesny, a zarazem bardzo gustowny. Range Rover Evoque to jeden z modeli submarki Range Rover, należącej do brytyjskiego producenta samochodów - firmy Land Rover. Wyróżnia go przede wszystkim futurystyczna, zapadająca w pamięć, estetyka, wysoki komfort podróżowania na każdym dystansie i spora ładowność. Model ten został również dobrze przyjęty przez ekspertów, otrzymując między innymi nagrodę North American SUV of the Year 2012.

Range Rover Evoque 2019 - Velar w nieco mniejszej skali.

Od 2011 roku producent wprowadził na rynek wiele wariantów pojazdu. Wśród wykorzystanych jednostek napędowych są zarówno silniki benzynowe, jak i wysokoprężne. Range Rover Evoque drugiej generacji to również egzemplarze z cenionym układem typu mild hybrid.