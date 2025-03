Dariusz Joński dodał, że przepisy „są nierealne i po prostu nie mogą wejść w życie, bo nie tylko Polska, ale Europa jest - mówiąc wprost - do tego nieprzygotowana. Powinniśmy odejść od zasady karania Europejczyków za cokolwiek. Powinniśmy ich zachęcać do tego, żeby kupowali faktycznie auta elektryczne, ale nie powinniśmy karać tych, którzy mają samochody spalinowe bądź też będą chcieli kupić samochody spalinowe”.

Europosłowie podczas dyskusji z przedstawicielami branży zauważyli jednak, że konieczne jest nieco bardziej elastyczne podejście do zmniejszania emisji CO2. W niedalekiej przyszłości Komisja Europejska ma opublikować propozycję zmian, zgodnie z którą producenci pojazdów otrzymają możliwość uśredniania swoich wyników w tym zakresie w latach 2025, 2026 i 2027, co pozwoli im zrekompensować niższe cele emisyjne w jednym roku nadwyżkami w kolejnych latach. Oznacza to, że zamiast spełniać określony cel emisji CO2 w każdym roku, producenci będą mogli „przenosić” nadwyżki emisji na kolejne lata. Dzięki temu będą mieli większą swobodę w dostosowywaniu się do wymagań i unikną wysokich kar finansowych za niespełnienie obowiązkowych norm.