W Norwegii funkcjonuje specjalny system oznakowania atrakcji turystycznych, który mocno różni się od polskiego. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest znak przedstawiający punkt widokowy (“viewpoint”). Jego grafika może początkowo budzić niepokój - przypomina bowiem ostrzeżenie, jednak w rzeczywistości wskazuje miejsca, gdzie warto się zatrzymać, by podziwiać malownicze krajobrazy. Co istotne, przy większości takich punktów zlokalizowane są również parkingi.

Norweskie oznakowanie drogowe, choć generalnie podobne do europejskich standardów, ma swoje wyraźne cechy charakterystyczne. Znaki są zdecydowanie mniejsze i mniej wyraziste niż te, do których przyzwyczajeni są polscy kierowcy. Jest ich również zauważalnie mniej, co nie zawsze jest korzystne z perspektywy kierowcy nieznającego lokalnych dróg.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że znak początku miejscowości jest w Norwegii wyjątkowo mały i często trudno dostrzegalny. Co ważne, nie wyznacza on granicy obszaru zabudowanego, dlatego w wielu miejscowościach w ogóle się go nie stosuje. Zamiast tego, w obrębie miejscowości, na każdej ulicy za skrzyżowaniami umieszczane są znaki ograniczenia prędkości, zazwyczaj do 30-50 km/h.