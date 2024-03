Chińskie autobusy wyjadą na ulice Warszawy. Miasto jest rekordzistą

Nowe elektryczne autobusy w Warszawie

W ramach umowy podpisanej z firmą Solaris Bus & Coach fabryka z podpoznańskiego Bolechowa dostarczy znany już w Warszawie model Solaris Urbino 12 Electric. Dwanaście pojazdów będzie wyposażonych w pantograf pozwalający uzupełnić energię podczas postojów na pętlach. Nowe Solarisy będą niskopodłogowe. Zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację, wyznaczone miejsca dla wózków, system informacji pasażerskiej, system zliczania pasażerów przekazujący dane online, monitoring i blokady alkoholowe dla kierowców.

Autobusy elektryczne zimą paraliżują miasta. Ich zasięg to kilkadziesiąt kilometrów

Reklama

Inną charakterystykę będą miały autobusy zamówione w ramach umowy w firmie Busnex - dystrybutora pojazdów chińskiej firmy Yutong. W tym przypadku pojazdy będą ładowane wyłącznie poprzez kabel na terenie zajezdni. Aby móc wykonywać kursy przez cały dzień, pojazdy będą wyposażone w baterie o większej pojemności, zapewniające (teoretyczny) zasięg do 400 km. One również mają na pokładzie klimatyzację, elektryczne ogrzewanie, ładowarki USB przy siedzeniach, a kierowca ma dostęp do kamer z widokiem 360 stopni. Model Yutong U12 jest znany warszawiakom z testów trwających od maja zeszłego roku, podczas których przejechał już 70 tys. km.

Warszawa liderem w liczbie elektrycznych autobusów

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że stolica ze 160 autobusami elektrycznymi jest obecnie liderem w skali kraju w rozwoju floty lokalnie zeroemisyjnych autobusów w komunikacji miejskiej. "A już niedługo po warszawskich ulicach będzie jeździć ponad 200 takich ekologicznych pojazdów. Zmieniamy transport publiczny na przyjazny dla środowiska, cichszy i dużo bardziej wygodny. Mieszkańcy doceniają te działania - już dziś ponad 90 proc. bardzo dobrze ocenia komunikację publiczną w stolicy" - dodał.

Kraków musi wymienić baterie w swoich autobusach za 43 mln złotych

Autobusy trafią do Warszawy w czterech partiach - pierwsza jesienią 2024 roku, pozostałe do końca lutego 2025 roku w trzech dostawach (trzy pojazdy w pierwszej partii i dwie transze po cztery pojazdy).