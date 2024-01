Spis treści: 01 Kraków chce wymienić baterie w elektrycznych autobusach. Wytrzymały 7 lat

02 7 lat to rynkowa przepaść. Tak zmieniła się pojemność akumulatorów w autobusach

03 Nowe baterie dla autobusów elektrycznych w Krakowie

Wygląda na to, że władze Krakowa, które zasłynęły pomysłem na najbardziej restrykcyjną strefę czystego transportu na świecie, nie są w pełni zadowolone z zakupionych przez miasto autobusów elektrycznych. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ogłosiło właśnie przetarg na "retrofit" magazynów energii w 20 autobusach marki Solaris. Uściślijmy - chodzi o wymianę baterii trakcyjnych wozów i aktualizację oprogramowania BMS.

Kraków chce wymienić baterie w elektrycznych autobusach. Wytrzymały 7 lat

W przetargu nie byłoby może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ze chodzi o autobusy kupione jako nowe w 2017 roku. Umowa dotyczyć ma maksymalnie 20 wozów:



17 Solarisów Urbino 12E (12-metrowe),

3 Solarisów Urbino 18E - (18-metrowe, przegubowe).



Zamawiający precyzuje, że poprzez "retrofit baterii" rozumie się:

Proces wykonania modyfikacji zastosowanych urządzeń magazynowania energii poprzez zamontowanie nowych kompatybilnych urządzeń, zawierających rozwiązania technologiczne pozwalające na osiągnięcie wyższych parametrów użytkowych autobusów.

7 lat to rynkowa przepaść. Tak zmieniła się pojemność akumulatorów w autobusach

Zgodnie z dokumentacją przetargową wszystkie autobusy mają zostać wyposażone w fabrycznie nowe akumulatory, które pozwolą na osiąganie przebiegów rzędu 150 km na jednym ładowaniu.



Wymogi MPK pokazują, jak duży postęp dokonał się w ostatnim czasie w dziedzinie pojemności baterii trakcyjnych dla tego typu pojazdów. Pierwsze z wozów użytkowanych obecnie przez MPK Kraków wyposażone są w akumulatory Solaris High Energy o pojemności 160 kWh. Drugie - przegubowe Solaris Urbino 18E - wykorzystują baterie Solaris High Energy o pojemności 200 kWh. W dokumentacji przetargowej czytamy, że krótsze z pojazdów - Urbino 12E - otrzymać mają pakiety baterii o pojemności co najmniej 210 kWh. W przypadku autobusów przegubowych minimalna - wymagana przez MPK - pojemność wynosi dziś 280 kWh. Wymagania są więc analogiczne z osiągami najnowszych generacji Solarisów z rodziny Urbino Electric.

Nowe baterie dla autobusów elektrycznych w Krakowie

Rozpisanie przetargu na modernizację 7-letnich autobusów nie świadczy najlepiej o trwałości elektrycznych pojazdów, których cena jest przecież dwukrotnie wyższa niż w przypadku autobusów napędzanych silnikami wysokoprężnymi. Z drugiej strony - umowa ramowa, w ramach której powstaną poszczególne umowy wykonawcze - ma być zawarta na okres 4 lat. Nie jest więc tak, że po siedmiu latach eksploatacji zakupione przez Kraków w 2017 roku elektryczne Solarisy nie nadają się już do jazdy.

Zakup 20 elektrycznych autobusów od Solaris Bus & Coach SA kosztował Kraków 42,8 mln zł. Producent z Bolechowa wycenił wówczas dostawę 12-metrowych autobusów na 34,8 mln zł netto. 18-metrowe przegubowce kosztowały prawie 8 mln zł netto. Krakowskiemu MPK nie sposób jednak zarzucić niegospodarności. Warto przypomnieć, że wozy, których dostawa odbyła się w 2017 roku, trafiły do Krakowa na mocy umowy zawartej w październiku 2016 roku. W tym samym czasie polski Solaris U12E - jako pierwszy elektryczny autobus w historii - otrzymał prestiżowy tytuł "Bus of the Year 2017".



MPK Kraków nie chwali się kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na modernizację kupionych w 2017 roku pojazdów. Wiadomo jedynie, że nowe baterie mają być objęte 36-miesięczną gwarancją, a o wyborze wykonawcy zadecyduje cena. Otwarcie ofert nastąpić ma 26 lutego, a umowa z wybranym wykonawcą ma zostać podpisana do 26 kwietnia.