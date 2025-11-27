Chiński koncern rozpoczyna europejską ekspansję. Nadzieja w trzech markach
Chińska ofensywa producentów samochodów na Starym Kontynencie trwa w najlepsze, a deklaracje rozwoju działań oraz zwiększenia sprzedaży potwierdzają, że marki z Państwa Środka zamierzają podbić europejski rynek. Koncern Geely Auto zapowiada, że chce niebawem eksportować do Europy Zachodniej 200 tys. aut rocznie, a nadzieja w wysokiej sprzedaży pokładana jest w trzech markach.
W skrócie
- Geely planuje znaczący wzrost eksportu aut do Europy, stawiając na trzy kluczowe marki: Geely, Lynk & Co oraz Zeekr.
- Chiński koncern chce do 2027 roku osiągnąć eksport 200 tys. samochodów rocznie do Europy Zachodniej, co ma być pierwszym krokiem do realizacji strategii miliona aut rocznie.
- Mimo ambitnych planów Geely wciąż pozostaje w tyle za konkurencją z Chin, taką jak MG i BYD.
Globalne portfolio Geely obejmuje markę Geely, a także Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Zeekr, Galaxy, Proton oraz londyńskiego producenta taksówek LEVC. Samo Geely nie chce jednak, by Volvo i Polestar, były uznane za marki chińskie, dlatego informując o planach eksportowych uwzględnia tylko marki należące do holdingu Geely Auto: Geely, Galaxy, Lynk & CO and Zeekr.
Trzy chińskie marki Geely przeprowadzą ofensywę. Sprzedaż wzrośnie ponad 13-krotnie
W bieżącym roku prognozowana sprzedaż Geely w Europie Zachodniej i Wschodniej wynosi około 15 tys. samochodów. Koncern zapowiada jednak, że zamierza zwiększyć sprzedaż do poziomu ponad 200 tys. egzemplarzy. W osiągnięciu celu mają pomóc trzy kluczowe marki - Geely, Lynk & Co oraz Zeekr.
Marka Geely zadebiutowała właśnie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a w kolejnych latach trafi na kolejne rynki. W pierwszych dziewięciu miesiącach sprzedano prawie 2 tys. egzemplarzy, ale plany są znacznie ambitniejsze. Chińczycy twierdzą, że na Starym Kontynencie marka będzie sprzedawać również bardziej zaawansowane modele, które znane są pod brandem Galaxy.
Z kolei Lynk & Co dostępny jest już w większości europejskich krajów. Istotny jest jednak fakt, że marka rezygnuje z dotychczasowego modelu subskrypcji oraz sprzedaży bezpośredniej, przechodząc na tradycyjny system dealerski. Do września sprzedaż w Europie wzrosła o 24 proc. do poziomu 6,6 tys. sztuk.
Zeekr jest marką premium, która w krajach nordyckich zadebiutowała pod koniec 2023 r. Do końca przyszłego roku pojawi się również na pięciu największych rynkach w Europie - w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Według danych Dataforce Zeekr od początku roku do końca września sprzedał ponad 3 tys. aut, co oznacza wzrost o 122 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2024 r.
Geely rusza na podbój europejskiego rynku. Chiński koncern chce eksportować 1 mln aut rocznie
Geely Auto jest drugim co do wielkości koncernem motoryzacyjnym w Chinach, który właśnie podzielił się swoimi planami na nadchodzące lata. Firma zapowiada, że już w 2027 r. chce dostarczyć do Europy Zachodniej 200 tys. samochodów, co będzie pierwszym krokiem do osiągnięcia strategii zakładającej milion wyeksportowanych pojazdów rocznie.
To ambitny plan, biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku eksport Geely prognozowany jest na około 400 tys. sztuk. Dodatkowo do Europy Wschodniej - w tym Rosji - trafi kolejne 50 tys. aut. Geely optymistycznie patrzy jednak w przyszłość i chce zwiększyć globalne dostawy do 5 mln pojazdów (w minionym roku było to 3,34 mln). Co istotne, statystyki eksportowe obejmują jedynie cztery marki pozostające bezpośrednio pod Geely Auto - Geely, Galaxy, Lynk & Co oraz Zeekr.
Geely rośnie w siłę, ale od konkurencji z Chin jeszcze daleka droga
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku Geely Auto wyeksportowało globalnie 295 tys. aut. W krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i EFTA sprzedaż samochodów należących do koncernu wyniosła zaledwie 11 tys. egzemplarzy - to niewielki wynik biorąc pod uwagę, że konkurenci z Chin, jak chociażby MG i BYD, sprzedali odpowiednio 225 i 120 tys. sztuk. Mocne pozycje Geely w Europie trzymają natomiast Volvo (243 tys. sztuk od stycznia do września) i Polestar (34 tys. sztuk).
Geely Auto przeniesie produkcję do Europy?
Chiński koncern pokłada w europejskim rynku potężne nadzieje, więc natychmiast pojawiły się pytania, czy Geely ma w planach zbudowanie fabryki na Starym Kontynencie. Rzecznik Zhejiang Geely Holding Group Ash Sutcliffe zaprzeczył, jednakże zaznaczył, że jeśli pojawi się taka potrzeba, firma może wykorzystać wolne moce produkcyjne w europejskich zakładach Volvo lub skorzystać z kooperacji z Renault.
Przypomnijmy, że to właśnie Renault będzie produkować dwa modele dla Geely w Brazylii, a w swojej fabryce w Korei Południowej buduje model Grand Koleos oparty na platformie Geely. Dodatkowo Geely i Renault mają po 45 proc. udziałów w spółce joint venture Horse Powertrain. Pozostałe 10 proc. należy do Aramco. Firma dostarcza hybrydowe i spalinowe układy napędowe do obu koncernów oraz zewnętrznych partnerów, takich jak Nissan.