W skrócie Geely planuje znaczący wzrost eksportu aut do Europy, stawiając na trzy kluczowe marki: Geely, Lynk & Co oraz Zeekr.

Chiński koncern chce do 2027 roku osiągnąć eksport 200 tys. samochodów rocznie do Europy Zachodniej, co ma być pierwszym krokiem do realizacji strategii miliona aut rocznie.

Mimo ambitnych planów Geely wciąż pozostaje w tyle za konkurencją z Chin, taką jak MG i BYD.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Globalne portfolio Geely obejmuje markę Geely, a także Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Zeekr, Galaxy, Proton oraz londyńskiego producenta taksówek LEVC. Samo Geely nie chce jednak, by Volvo i Polestar, były uznane za marki chińskie, dlatego informując o planach eksportowych uwzględnia tylko marki należące do holdingu Geely Auto: Geely, Galaxy, Lynk & CO and Zeekr.

Trzy chińskie marki Geely przeprowadzą ofensywę. Sprzedaż wzrośnie ponad 13-krotnie

W bieżącym roku prognozowana sprzedaż Geely w Europie Zachodniej i Wschodniej wynosi około 15 tys. samochodów. Koncern zapowiada jednak, że zamierza zwiększyć sprzedaż do poziomu ponad 200 tys. egzemplarzy. W osiągnięciu celu mają pomóc trzy kluczowe marki - Geely, Lynk & Co oraz Zeekr.

Marka Geely zadebiutowała właśnie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a w kolejnych latach trafi na kolejne rynki. W pierwszych dziewięciu miesiącach sprzedano prawie 2 tys. egzemplarzy, ale plany są znacznie ambitniejsze. Chińczycy twierdzą, że na Starym Kontynencie marka będzie sprzedawać również bardziej zaawansowane modele, które znane są pod brandem Galaxy.

Z kolei Lynk & Co dostępny jest już w większości europejskich krajów. Istotny jest jednak fakt, że marka rezygnuje z dotychczasowego modelu subskrypcji oraz sprzedaży bezpośredniej, przechodząc na tradycyjny system dealerski. Do września sprzedaż w Europie wzrosła o 24 proc. do poziomu 6,6 tys. sztuk.

Zeekr jest marką premium, która w krajach nordyckich zadebiutowała pod koniec 2023 r. Do końca przyszłego roku pojawi się również na pięciu największych rynkach w Europie - w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Według danych Dataforce Zeekr od początku roku do końca września sprzedał ponad 3 tys. aut, co oznacza wzrost o 122 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2024 r.

Geely rusza na podbój europejskiego rynku. Chiński koncern chce eksportować 1 mln aut rocznie

Geely Auto jest drugim co do wielkości koncernem motoryzacyjnym w Chinach, który właśnie podzielił się swoimi planami na nadchodzące lata. Firma zapowiada, że już w 2027 r. chce dostarczyć do Europy Zachodniej 200 tys. samochodów, co będzie pierwszym krokiem do osiągnięcia strategii zakładającej milion wyeksportowanych pojazdów rocznie.

To ambitny plan, biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku eksport Geely prognozowany jest na około 400 tys. sztuk. Dodatkowo do Europy Wschodniej - w tym Rosji - trafi kolejne 50 tys. aut. Geely optymistycznie patrzy jednak w przyszłość i chce zwiększyć globalne dostawy do 5 mln pojazdów (w minionym roku było to 3,34 mln). Co istotne, statystyki eksportowe obejmują jedynie cztery marki pozostające bezpośrednio pod Geely Auto - Geely, Galaxy, Lynk & Co oraz Zeekr.

Geely rośnie w siłę, ale od konkurencji z Chin jeszcze daleka droga

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku Geely Auto wyeksportowało globalnie 295 tys. aut. W krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i EFTA sprzedaż samochodów należących do koncernu wyniosła zaledwie 11 tys. egzemplarzy - to niewielki wynik biorąc pod uwagę, że konkurenci z Chin, jak chociażby MG i BYD, sprzedali odpowiednio 225 i 120 tys. sztuk. Mocne pozycje Geely w Europie trzymają natomiast Volvo (243 tys. sztuk od stycznia do września) i Polestar (34 tys. sztuk).

Geely Auto przeniesie produkcję do Europy?

Chiński koncern pokłada w europejskim rynku potężne nadzieje, więc natychmiast pojawiły się pytania, czy Geely ma w planach zbudowanie fabryki na Starym Kontynencie. Rzecznik Zhejiang Geely Holding Group Ash Sutcliffe zaprzeczył, jednakże zaznaczył, że jeśli pojawi się taka potrzeba, firma może wykorzystać wolne moce produkcyjne w europejskich zakładach Volvo lub skorzystać z kooperacji z Renault.

Przypomnijmy, że to właśnie Renault będzie produkować dwa modele dla Geely w Brazylii, a w swojej fabryce w Korei Południowej buduje model Grand Koleos oparty na platformie Geely. Dodatkowo Geely i Renault mają po 45 proc. udziałów w spółce joint venture Horse Powertrain. Pozostałe 10 proc. należy do Aramco. Firma dostarcza hybrydowe i spalinowe układy napędowe do obu koncernów oraz zewnętrznych partnerów, takich jak Nissan.

Wolny Duch: Renault Rafale Content Studio