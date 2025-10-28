Geely zapowiada ekspansję w Europie. Nowe modele także w Polsce

Chiński koncern Geely zamierza rozszerzyć swoją obecność na wszystkich kluczowych rynkach Europy i w ciągu pięciu lat otworzyć 1000 salonów dealerskich. Marka skupi się na modelach w pełni elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in, zaczynając od kompaktowego SUV-a EX5. Jak zaznaczył Moe Wang - dyrektor ds. międzynarodowych Geely Auto - Polska także znajduje się w gronie rynków docelowych.

Geely EX5
Geely EX5Sebastian KościółekINTERIA.PL

Geely to chiński koncern motoryzacyjny skupiający kilkanaście marek i firm z branży. Działa od 1986 roku, a w ostatnich dekadach z lokalnego producenta przekształcił się w jednego z najważniejszych graczy światowej motoryzacji. Stabilna sytuacja finansowa pozwala mu inwestować w rozwój technologii, rozszerzać gamę modeli i stopniowo umacniać pozycję na rynkach poza Chinami.

Widać to choćby w przejęciach znanych firm motoryzacyjnych i systematycznym poszerzaniu oferty o kolejne modele. Jak zapowiedział niedawno Moe Wang, dyrektor ds. międzynarodowych Geely Auto, koncern zamierza jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku europejskim.

Dwa nowoczesne samochody zaparkowane przed stylowym budynkiem z zielonymi markizami, jeden z nich w kolorze turkusowym, drugi srebrnym. Na placu brukowanym stoi kobieta ubrana w jasny strój, patrząc w kierunku pojazdów.
Geely Auto wprowadzi elektryczny SUV Geely EX5 oraz hybrydowy model plug-in w segmencie C-SUV.Geely Automateriały prasowe

Geely zapowiada europejską ofensywę. 15 nowych modeli

Z planów firmy wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat na rynek trafi 15 nowych modeli, co ma pomóc w umocnieniu pozycji marki w segmentach marek popularnych. Ekspansja obejmie kluczowe rynki Europy Zachodniej - m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Wielką Brytanię - oraz Polskę. W perspektywie pięciu lat Geely chce stworzyć na Starym Kontynencie sieć około tysiąca salonów dealerskich.

Geely Europe planuje skoncentrować swoją ofertę przede wszystkim na SUV-ach w różnych rozmiarach, od małych po średnie. W portfolio znajdą się także małe i kompaktowe hatchbacki. Strategia marki zakłada wprowadzenie samochodów w pełni elektrycznych oraz hybryd typu plug-in, rozpoczynając od kompaktowego elektrycznego SUV-a EX5.

    Dotychczas europejska działalność Geely Auto skupiała się głównie na markach premium grupy, takich jak oferujące szeroki przekrój modeli Volvo, sportowo-luksusowa Lotus, a także Polestar i Zeekr, koncentrujące się przede wszystkim na samochodach elektrycznych. W ofercie znajdowała się również Lynk & Co, specjalizująca się w sprzedaży hybryd typu plug-in.

    Geely EX5 już w Polsce. Jest tańszy od konkurencji

    Europejski oddział Geely może wybierać spośród szerokiego portfolio modeli, które marka od jakiegoś czasu oferuje już w Chinach. Przykładem jest model EX5, który dwa miesiące temu zadebiutował w Polsce, a w Chinach jest sprzedawany jako Geely Galaxy E5. Wersja Pro Geely EX5 kosztuje w Polsce 169,9 tys. zł. Samochód kwalifikuje się do programu dopłat NaszEauto, który pozwala obniżyć cenę maksymalnie o 40 tys. zł, co oznacza, że po zastosowaniu pełnej dopłaty cena zakupu spada do 129,9 tys. zł.

