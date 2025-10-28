W skrócie Geely planuje otworzyć 1000 salonów dealerskich w Europie w ciągu pięciu lat.

Chińska marka zamierza skupić się na samochodach elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in, zaczynając od modelu EX5.

Polska znalazła się wśród rynków docelowych, a model Geely EX5 jest już dostępny na polskim rynku.

Geely to chiński koncern motoryzacyjny skupiający kilkanaście marek i firm z branży. Działa od 1986 roku, a w ostatnich dekadach z lokalnego producenta przekształcił się w jednego z najważniejszych graczy światowej motoryzacji. Stabilna sytuacja finansowa pozwala mu inwestować w rozwój technologii, rozszerzać gamę modeli i stopniowo umacniać pozycję na rynkach poza Chinami.

Widać to choćby w przejęciach znanych firm motoryzacyjnych i systematycznym poszerzaniu oferty o kolejne modele. Jak zapowiedział niedawno Moe Wang, dyrektor ds. międzynarodowych Geely Auto, koncern zamierza jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku europejskim.

Geely Auto wprowadzi elektryczny SUV Geely EX5 oraz hybrydowy model plug-in w segmencie C-SUV. Geely Auto materiały prasowe

Geely zapowiada europejską ofensywę. 15 nowych modeli

Z planów firmy wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat na rynek trafi 15 nowych modeli, co ma pomóc w umocnieniu pozycji marki w segmentach marek popularnych. Ekspansja obejmie kluczowe rynki Europy Zachodniej - m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Wielką Brytanię - oraz Polskę. W perspektywie pięciu lat Geely chce stworzyć na Starym Kontynencie sieć około tysiąca salonów dealerskich.

Geely Europe planuje skoncentrować swoją ofertę przede wszystkim na SUV-ach w różnych rozmiarach, od małych po średnie. W portfolio znajdą się także małe i kompaktowe hatchbacki. Strategia marki zakłada wprowadzenie samochodów w pełni elektrycznych oraz hybryd typu plug-in, rozpoczynając od kompaktowego elektrycznego SUV-a EX5.

Dotychczas europejska działalność Geely Auto skupiała się głównie na markach premium grupy, takich jak oferujące szeroki przekrój modeli Volvo, sportowo-luksusowa Lotus, a także Polestar i Zeekr, koncentrujące się przede wszystkim na samochodach elektrycznych. W ofercie znajdowała się również Lynk & Co, specjalizująca się w sprzedaży hybryd typu plug-in.

Geely EX5 już w Polsce. Jest tańszy od konkurencji

Europejski oddział Geely może wybierać spośród szerokiego portfolio modeli, które marka od jakiegoś czasu oferuje już w Chinach. Przykładem jest model EX5, który dwa miesiące temu zadebiutował w Polsce, a w Chinach jest sprzedawany jako Geely Galaxy E5. Wersja Pro Geely EX5 kosztuje w Polsce 169,9 tys. zł. Samochód kwalifikuje się do programu dopłat NaszEauto, który pozwala obniżyć cenę maksymalnie o 40 tys. zł, co oznacza, że po zastosowaniu pełnej dopłaty cena zakupu spada do 129,9 tys. zł.

