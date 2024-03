Chcą 100 km/h na autostradzie w całej Europie. A to dopiero początek

Dyskusje dotyczące wprowadzenia zmian w ogólnie obowiązujących limitach prędkości, od jakiegoś czasu rozbrzmiewają w kuluarach Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Już teraz wiele europejskich państw decyduje się zaostrzać ograniczenia prędkości w wybranych miastach do 30 km/h. Przykładem może być Walia, Holandia lub Włochy. Jeszcze dalej w swoich założeniach idą analitycy sektora transportu z Banku Światowego, którzy w swoim najnowszym raporcie, zachęcają do zmian przepisów także na pozostałych drogach.

Obniżenie prędkości receptą na bezpieczeństwo?

Eksperci banku sugerują, że zaostrzenie ograniczeń prędkości powinno obowiązywać nie tylko w miastach, ale też na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Zdaniem autorów raportu, do większości wypadków drogowych i obrażeń u pieszych przyczynia się właśnie zbyt szybka jazda i wysokie limity dopuszczalne m.in. na europejskich drogach. Bank Światowy zwraca także uwagę, że wyższa prędkość, to dłuższy dystans potrzebny do zatrzymania, a prowadzenie szybko poruszającego się auta, utrudnia obserwacje otoczenia wokół pojazdu.

Zdjęcie Zaostrzenie ograniczeń prędkości powinno obowiązywać nie tylko w miastach, ale też na drogach szybkiego ruchu i autostradach. / Przemek Świderski / East News

Z tego względu analitycy Banku Światowego pokusili się o zaprezentowanie orientacyjnych limitów prędkości, które mogłyby zagwarantować większe bezpieczeństwo. Nowe limity miałyby dotyczyć wszystkich rodzajów dróg:

30 km/h — drogi, na których mogą występować kolizje z innymi samochodami, pieszymi i rowerzystami.

50 km/h — drogi ze skrzyżowaniami, na których mogą występować zderzenia boczne z innymi samochodami

70 km/h — drogi krajowe lub podmiejskie, na których mogą występować zderzenia czołowe

100 km/h — drogi szybkiego ruchu oraz autostrady (o ograniczonym dostępie)

To tylko sugestie? Tak, ale nie do końca

Warto mieć na uwadze, że chociaż powyższe propozycje są wyłącznie zaleceniami wybranego grona ekspertów, nie oznacza to, że nie wejdą nigdy w życie. Bank Światowy od lat finansuje projekty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na całym świecie i wspiera poszczególne urzędy transportu w odpowiednim zarządzaniu. Zdanie tej instytucji nierzadko było już brane pod uwagę przez m.in. europejskie państwa.