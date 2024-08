Ceny paliw w Polsce na długi weekend

Jak podają analitycy e-petrol, ceny benzyny Pb95 w Polsce spadły w ciągu ostatniego tygodnia o 3 gr za litr, natomiast Pb98 o 2 gr za litr. Z kolei olej napędowy jest teraz tańszy o 4 gr. Jedynym paliwem, którego ceny wzrosły w ostatnim czasie jest LPG (wzrost o 5 gr/l). Średnie ceny paliw w Polsce 15 sierpnia wyglądają więc następująco:

Pb95 - 6,34 zł

Pb98 - 7,12 zł

ON - 6,35 zł

LPG - 2,78 zł

Przy okazji eksperci e-petrol przypomnieli, że podczas zeszłorocznego weekendu sierpniowego za benzynę Pb95 płaciliśmy 6,64 zł/l, a za diesla 6,45 zł. Jedynie autogaz nie był droższy i kosztował tyle samo co obecnie - 2,78 zł/l.

Ile będą kosztować paliwa w Polsce w drugiej połowie sierpnia?

Przy okazji poznaliśmy także prognozy wysokości cen paliw na tydzień po długim weekendzie, czyli w dniach 19-25 sierpnia. Według ekspertów średnie ceny paliw w Polsce będą kształtować się w następujących przedziałach:

Pb95 - 6,26-6,38 zł

Pb98 - 6,99-7,12 zł

ON - 6,29-6,40 zł

LPG - 2,77-2,84 zł

Jak podaje e-petrol w porównaniu z cenami z minionego piątku ceny paliw w hurcie wzrosły. Benzyna 98-oktanowa kosztuje aktualnie średnio 5372 zł/m sześc., a więc o 17 zł drożej niż w miniony piątek. W tym samym czasie benzyna Pb95 zdrożała o 43 zł do poziomu 4876 zł/m sześc. Podobna zmiana dotyczy diesla, który podrożał o 44 zł do poziomu 4884 zł/m sześc. Jeśli chodzi o olej opałowy, podwyżka wyniosła 53 zł - cena średnia tego paliwa dzisiaj to 3958 zł/m sześc.

Analitycy zwracają uwagę, że wprawdzie na rynku międzynarodowym sytuacja nie jest jednoznaczna, bo za sprawą niepokojów na Bliskim Wschodzie cena ropy odbija nieco w górę, jednak na razie nie ma to jeszcze bezpośredniego przełożenia na nasze stacje paliw.