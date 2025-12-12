W skrócie Ceny paliw na polskich stacjach spadły, szczególnie olej napędowy i benzyna.

Najniższe ceny paliw odnotowano w województwach lubuskim i śląskim, najwyższe w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada podwyżkę opłaty paliwowej na 2026 rok, co może przełożyć się na niewielki wzrost cen.

Z badań przeprowadzonych przez portal e-petrol.pl wynika, że polskie stacje paliw zareagowały na spadki cen, do jakich doszło w hurcie.

Najmocniej staniał olej napędowy, który potaniał o 4 grosze w stosunku tydzień to tygodnia i kosztuje średnio 6,23 zł/1 litr. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,87 zł, czyli o 2 grosze mniej. Autogaz utrzymał wartość 2,62 zł/litr.

Gdzie zatankujemy najtaniej? Wyróżniają się dwa województwa

W najlepszej sytuacji znajdują się kierowcy tankujący w województwach lubuskim i śląskim. W tym pierwszym benzyna 95 oferowana jest w cenie 5,76 zł/l, a za olej napędowy - 6,04 zł/l. Na południu Polski z kolei opłaca się tankować gaz LPG, litr gazu kosztuje 2,51 zł.

Najgłębiej sięgną do portfeli mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego (benzyna po 5,97 zł/litr, olej napędowy 6,31 zł/litr) oraz zachodniopomorskiego. Autogaz nad Bałtykiem kosztuje 2,71 zł za 1 litr.

Ceny paliwa spadły. Czeka nas jednak ich niewielki wzrost

Niestety, w niedalekiej przyszłości czeka nas niewielki wzrost cen paliw. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło w Monitorze Polskim stawkę opłaty paliwowej na 2026 r. Ta wzrosła o 4 proc. w stosunku do bieżącego roku.

Stawka opłaty paliwowej wzrosła o 4 proc. w stosunku rok do roku monitorpolski.gov.pl materiał zewnętrzny

Zdaniem RMF FM opłata za 1000 l benzyny wzrośnie z dotychczasowych 202,20 zł do 210,29 zł, za olej napędowy z 436,07 zł do 453,52 zł, a za gaz z 246,87 zł do 256,75 zł/1000 kg.

Czym jest opłata paliwowa?

Wysokość opłaty paliwowej jest corocznie ustalana przez Ministerstwo Infrastruktury. Jej podwyżka wiąże się z wyższymi kwotami odprowadzanymi przez producentów oraz importerów paliw. Oznacza to symboliczne - o 1, 2 grosze - podniesienie cen na stacjach.

Celem opłaty paliwowej jest finansowanie rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Środki odprowadzone w jej ramach trafiają później na konta różnych funduszy; Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego czy Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wszystkie podmioty wprowadzające paliwo na polski rynek (czyli głównie producenci i importerzy) mają obowiązek ją uiszczać.

