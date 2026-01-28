Spis treści: Jakie auta na Castrol Ikony Motoryzacji? Bolid Schumachera, Passat W8 i Multipla W jakich godzinach otwarte Castrol Ikony Motoryzacji? Ile kosztuje wejście na Castrol Ikony Motoryzacji? Gdzie jest wystawa Castrol Ikony Motoryzacji?

Castrol Ikony Motoryzacji odbywa się już po raz piąty. Na wystawie znajdziemy hiper- i supersamochody, ale także pojazdy, którymi poruszali się mistrzowie motorsportu oraz auta, które stały się ikonami popkultury. Zgromadzone w pomieszczeniu stadionu PGE Narodowego pojazdy każdy może zobaczyć z bliska, zrobić pamiątkowe zdjęcie i zapoznać się z jego historią.

Ktoś, kto był już np. na poprzedniej edycji wydarzenia, może zastanawiać się, po co po raz kolejny udawać się na stadion i oglądać te same pojazdy. Argumentem przeciw takiemu myśleniu jest fakt, że organizatorzy co roku dokładają starań, by każda edycja wystawy różniła się od poprzedniej i za każdym razem zaskakują nas czymś nowym. Co obecnie mogą zobaczyć zwiedzający?

Jakie auta na Castrol Ikony Motoryzacji?

Oczywiście najbardziej rzucają się w oczy hipersamochody. Wśród nich znaleźć można jeden z 60 egzemplarzy Bugatti Chirona Pur Sport. Samochód wyposażony jest w ośmiolitrowy silnik W16 generujący 1 500 KM i 1 600 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na wszystkie cztery koła, a prędkość maksymalna wynosi 350 km/h. W porównaniu ze "zwykłym" Chironem, który rozpędza się do 420 km/h, nie wygląda to aż tak imponująco, ale Pur Sport został opracowany bardziej pod kątem prowadzenia niż prędkości.

Z drugiej strony auto, dzięki np. lżejszej o 50 kg masie czy skalibrowanej na nowo skrzyni biegów, rozpędza się do 100 km/h szybciej niż Chiron: w 2,3 s, a nie w 2,4 s. Różnicę jeszcze bardziej widać, jeśli spojrzymy na czas od 0 do 200 km/h. Chiron Pur Sport potrzebuje na to 5,5 s, a nie 6,1 s.

Również limitowaną liczbą egzemplarzy objęte jest Pagani Utopia. W przypadku obecnego na wystawie roadstera ograniczono się do 130 sztuk (w coupe to 99 egzemplarzy). Utopia, czyli następca modelu Huarya, wyposażony jest w podwójnie doładowaną sześciolitrową jednostkę benzynową V12 dostarczaną przez AMG generującą 864 KM i 1 100 Nm.

Co ważne szósty w kolejności wytwarzania egzemplarz Utopii trafił do Polski. I to jest właśnie ten samochód znajdujący się na wystawie.

W tak zwanej Alei Marzeń znaleźć można również takie samochody jak np. Rolls-Royce Spectre (pierwszy elektryczny samochód marki), Ferrari Purosangue (pierwszy SUV producenta) czy Porsche 911 Dakar. Ten ostatni wyróżnia się prześwitem wynoszącym 161 mm, który to można podnieść o dodatkowe 30 mm. Co więcej, podniesione zawieszenie może utrzymywać się aż do prędkości 170 km/h.

Auto wyposażone jest w podwójnie doładowany sześciocylindrowy silnik boxer zapewniający 480 KM i 570 Nm. Auto rozpędza się do 100 km/h w 3,4 sekundy, a prędkość maksymalna, z uwagi na zastosowane terenowe opony, została ograniczona do 240 km/h.

Bolid Schumachera, Passat W8 i Multipla

Skoro już zahaczyliśmy o temat motorsportu, to warto zwrócić uwagę również na te pojazdy, które zapisały się właśnie w ten sposób w historii motoryzacji. Takim przykładem jest bolid Bentton Ford B194, którym jeździł sam Michael Schumacher. Niemiec jeździł tym bolidem w sezonie 1994, czyli pierwszym sezonie, który zakończył z tytułem Mistrza Świata F1 (było to jeden z siedmiu tytułów, które zdobył Schumacher).

Na wystawie znaleźć można również choćby Audi Quattro S1, czyli legendę grupy B, wyposażone w pięciocylindrowy silnik generujący 360 KM.

Ulokowano tutaj takie pojazdy jak De Tomaso Pantera, czyli samochód, który jest efektem kooperacji między wspomnianą już marką i Fordem. Auto zostało wyposażone w silnik V8, konstrukcji amerykańskiego producenta, o pojemności 5,8 l generujący 330 KM. Dzięki nim auto rozpędzało się do 100 km/h w 5,5 sekundy. Auto zostało zaprezentowane w 1970 roku i przetrwało pod różnymi wersjami aż do 1992 r. Łącznie zbudowano ok. 7,3 tys. egzemplarzy Pantery, a część trafiła do gwiazd. Swoją Panterę miał np. Elvis Prelsey.

W tej części wystawy znaleźć można np. także Lamborghini Countach, Ferrari 812 Superfast, BMW M3 czy Volkswagena Passata B5 z silnikiem W8. Samochód w tej odmianie generował 275 KM i 370 Nm, napęd trafiał na cztery koła. Silnik dostępny był zarówno w nadwoziu sedan, jak i kombi, z sześciobiegową skrzynią manualną lub pięciobiegową automatyczną. W zależności od specyfikacji auto mogło rozpędzać się do 100 km/h w 6,5 sekundy. Prędkość elektronicznie ograniczono do 250 km/h.

Na wystawie ustawiono jednak także takie pojazdy, które większości ludzi nie do końca kojarzą się z mianem "legend". Takim przykładem jest Fiat Multipla, uznawany przez wielu za najbrzydszy samochód świata. Inną dość nietypową pozycją jest traktor Lamborghini 2R z 1960 roku z trzycylindrowym silnikiem Diesla o mocy 39 KM.

Castrol Ikony Motoryzacji, jak już się okazało, gromadzi nie tylko samochody, ale także inne maszyny, w tym motocykle. Na wystawie znaleźć można np. MV Agusta Rush czy Ducati Panigale V4S Tricolore.

Wystawa to jednak nie tylko spacerowanie po wyznaczonych alejach. Organizatorzy zwracają uwagę, że jest ona interaktywna. Na specjalnych planszach informacyjnych można przeczytać informacje o danym aucie. Oprócz tego można spróbować swoich sił na strefie symulatorów jazdy i modeli samochodów zdalnie sterowanych.

W jakich godzinach otwarte Castrol Ikony Motoryzacji?

Jeżeli ktoś ma chęć zobaczyć wystawę na własne oczy, ciągle ma możliwość. Czasu jest sporo, ponieważ będzie ona otwarta dla zwiedzających do 1 marca 2026 roku. Godziny otwarcia prezentują się następująco:

poniedziałek - czwartek: 11:00-19:00

piątek: 11:00-20:00

sobota - niedziela: 10:00-20:00

Ile kosztuje wejście na Castrol Ikony Motoryzacji?

Bilety można kupić na stronie internetowej wydarzenia lub na miejscu w kasie. Bilet normalny kosztuje 75 zł, a w weekendy i święta 85 zł. Uczniowie, studenci do 26 roku życia, a także seniorzy mogą ubiegać się o bilet ulgowy w cenie 65 zł lub 75 zł w weekendy i święta. Dostępne są również bilety rodzinne uprawniające do wejścia dwoje dorosłych i do trójki dzieci. Zwykła cena takiego biletu wynosi 230 zł, a w weekendy i święta 270 zł. W poniedziałki i wtorki można liczyć na promocje.

Gdzie jest wystawa Castrol Ikony Motoryzacji?

Należy kierować się do bramy nr 1 (od strony al. Zielenieckiej). Dla zmotoryzowanych dostępny jest bezpłatny parking przed wspomnianą bramą, od strony Al. Zielenieckiej (wjazd ulicami Targową, Zamoyskiego, Sokolą i Siwca), a także płatny parking podziemny.

Oczywiście nie trzeba jechać na stadion samochodem, można skorzystać z transportu publicznego. Można skorzystać z autobusu zatrzymującego się na przystanku Rondo Waszyngtona: linie 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24, N72. Przystanek taki znajduje się również na trasie linii tramwajowych: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77. Ponadto w pobliżu stadionu zatrzymują się metro (stacja Stadion Narodowy), a także pociągi SKM i Kolei Mazowieckich.

