Do zdarzenia doszło 28 marca. Obywatel, który zauważył wykroczenie, nie przeszedł obok tego obojętnie - nagrał burmistrza i złożył zawiadomienie na policji. O całej sprawie poinformował na łamach portalu Brzesko.ws. Jak się okazało, burmistrz prowadził auto bez pasów i jednocześnie prowadził rozmowę przez telefon, trzymając go w ręce. Przypomnijmy: za taki manewr kodeks drogowy przewiduje 500 zł mandatu i aż 12 punktów karnych. Do tego 100 zł i 1 punkt za niezapięte pasy. Łącznie - 13 punktów, które mogłyby mocno zbliżyć Tomasza Latochę do utraty prawa jazdy.