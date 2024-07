Spis treści: 01 Przetarg na budowę drogi S16 Olszyn - Barczewo z kłopotami

Jeżeli nie wpłyną odwołania, to do końca wakacji zostanie podpisana umowa, która zakończy toczący się od grudnia 2022 roku przetarg.

Czemu tak długo to trwa? Przetarg po raz pierwszy został rozstrzygnięty w październiku 2023 roku. Wówczas również wybrano ofertę Budimexu, jednak wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała unieważnienie wyboru i ponowne badanie ofert z uwzględnieniem odrzuconej oferty złożonej przez konsorcjum Polimex. W lutym Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę GDKKiA na wyrok KIO, w efekcie konieczne było ponowne zbadania ofert.

Po ponownej analizie GDDKiA faktycznie wskazało ofertę konsorcjum Polimex jako najkorzystniejszą, tyle tylko, że w czerwcu br. konsorcjum nie zgodziło się na wybór ich oferty (przypomnijmy, że przetarg został ogłoszony jeszcze w 2022 roku, więc w odmiennych warunkach rynkowych). W efekcie GDDKiA nie pozostało nic innego, jak ponownie wskazać ofertę Budimexu, tę samą, co w październiku 2023 roku.

Budowa drogi S16 Olsztyn - Biskupiec

Droga ekspresowa S16 Olsztyn Biskupiec budowana jest w śladzie oddanej do ruchu zaledwie w 2010 roku drogi krajowej nr 16. Licząca blisko 30 km trasa została podzielona na dwa odcinki: Olsztyn - Barczewo i Barczewo - Biskupiec.

Budowa drogi S16 Barczewo - Biskupiec

Dla tego drugiego odcinka, o długości ponad 18 km, umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów drogi ekspresowej.

Wykonawca w maksymalnym stopniu ma wykorzystać destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16 i ponownie wbuduje go w nową nawierzchnię, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.

Budowa drogi S16 Olsztyn - Barczewo

Na odcinku pomiędzy Olsztynem i Barczewem zostaną wybudowane wspomniane węzły Wójtowo oraz Łęgajny oraz rozbudowany zostanie węzeł Barczewo. Powstanie jedenaście nowych obiektów inżynierskich, a trzy przejścia podziemne dla pieszych zostaną wydłużone.



W pierwszej kolejności wykonawca opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wraz z jej uzyskaniem potrwa ok. 17 miesięcy. Kolejne 22 miesiące, bez uwzględnienia okresów zimowych pomiędzy 16 grudnia i 15 marca, zajmie realizacja inwestycji. Kierowcy z nowej trasy powinni skorzystać w 2028 roku.

Droga S16 to kluczowa trasa na Mazurach. Po wybudowaniu połączy Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki, Ełk i Augustów.