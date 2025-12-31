Blokował ruch na A4, kładł się na asfalcie. Nie poniesie konsekwencji

W skrócie Kierowca Mercedesa stwarzał poważne zagrożenie na autostradzie A4, jeżdżąc zygzakiem, blokując ruch i prowokując innych kierowców.

Policja ustaliła tożsamość sprawcy po analizie nagrań, a mężczyźnie groziło do 8 lat więzienia za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Opinia sądowo-psychiatryczna wykazała niepoczytalność sprawcy, co skłoniło prokuraturę do wniosku o umorzenie sprawy i skierowanie podejrzanego na leczenie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Prokuratura Rejonowa w Opolu przekazała informację o zakończeniu śledztwa toczonwego wobec kierowcy sportowego Mercedesa, który na autostradzie A4 doprowadził do bezpośredniego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Sprawa miała swój początek w czerwcu tego roku, gdy do internetu trafiło nagranie ukazujące mężczyznę próbującego wykonać bączka na drodze publicznej we Wrocławiu.

Jechał zygzakiem, tamował ruch i prowokował kierowców

Jak się okazało, mężczyzna dopuścił się tego na oczach policjantów. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu poinformowali, że w związku z rażącym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym odebrano mu prawo jazdy.

To jednak nie ostudziło zapędów mężczyzny. Już kolejnego dnia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał następne zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu kierowcy. Z relacji świadków wynikało, że poruszał się on zygzakiem po autostradzie A4, blokując ruch, utrudniając przejazd i prowokując innych kierujących. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane i można je obejrzeć na nagraniu zamieszczonym poniżej.

Rozwiń

Nagranie pokazuje także zachowanie kierowcy Mercedesa w momencie, gdy osoba jadąca Skodą próbuje go ominąć. Mercedes błyskawicznie dogania samochód czeskiej marki, zmuszając go do ostrego hamowania, po czym ponownie blokuje ruch na obu pasach jezdni.

Z materiału wideo można wnioskować, że mężczyzna prowadził pojazd, korzystając z telefonu trzymanego w dłoni. Wówczas funkcjonariuszom nie udało się wówczas zatrzymać kierowcy Mercedesa. Jego tożsamość została ustalona dopiero po pewnym czasie.

Kierowca Mercedesa z zarzutami. Groziło mu 8 lat więzienia

1 lipca, dzięki kolejnym nagraniom przedstawiającym niebezpieczne zachowania kierowcy, funkcjonariusze dotarli do kierującego Mercedesem, został on zatrzymany.

Pod koniec sierpnia usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, czynu zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa ustalono, że mieszkaniec powiatu krakowskiego - Rafał H. - w trakcie powrotu z Wrocławia, na dolnośląskim i opolskim odcinku autostrady A4, wielokrotnie naruszał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i swoim sposobem jazdy prowokował inne pojazdy, stwarzając ryzyko wypadków.

Mężczyzna zajeżdżał drogę innym samochodom, zmuszając kierujących nimi do gwałtownego hamowania lub wykonywania nagłego manewru zmiany pasa ruchu. W trakcie jazdy swoim samochodem uderzał w inne pojazdy, ryzykując utratę przez siebie i innych kierowców panowania nad kierowanymi samochodami

Rafał H. w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny

Podejrzany podczas pierwszych czynności procesowych częściowo przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. W dalszej fazie śledztwa Rafał H. zaprzeczył jednak popełnieniu czynu oraz skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Przeprowadzona w toku postępowania opinia sądowo-psychiatryczna wykazała, że w momencie popełnienia czynu mężczyzna był niepoczytalny, a jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem była zniesiona.

Na podstawie treści opinii sądowo-psychiatrycznej prokurator złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania oraz o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci odpowiedniej terapii leczniczej.

Sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania i będzie rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Opolu.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL