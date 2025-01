Będą namawiać nas na elektryki. Europejski program dopłat

Jakiś czas temu socjaldemokratyczna Partia Scholza zaproponowała „tymczasową ulgę podatkową” mającą na celu promowanie zakupu pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Niemczech. Niemiecki polityk postanowił pójść jednak dalej i zaapelował do przedstawicieli Unii Europejskiej o wprowadzenie zharmonizowanych w całej Europie ulg i dopłat do samochodów elektrycznych.

Zwracając się do Trumpa, Scholz zalecił Europejczykom zachowanie „chłodnych głów” i podejście do stosunków transatlantyckich z dużą dozą poczucia własnej wartości. Do słów niemieckiego polityka odniosła się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która podkreśliła, że UE będzie trzymać się swojego celu promowania elektromobilności i wycofania samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 r.