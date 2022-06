Badanie techniczne po terminie. Co grozi, gdy zapomniałem pojechać na przegląd?

Wiadomości

Dołącz do nas:

Okresowy przegląd auta to czynność, jaką muszą wykonywać niemal wszyscy kierowcy poza właścicielami samochodów zabytkowych. Diagnoza podstawowych układów samochodu i wykrycie ewentualnych problemów technicznych zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Co składa się na testy przeprowadzane w stacji diagnostycznej i co grozi za badanie techniczne po terminie?

Zdjęcie Kara za spóźniony przegląd w 2022 jest wyjątkowo wysoka. / Andrzej Zbraniecki/East News / East News