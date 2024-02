Autostrady A2 i A4 będą bezpłatne. Ministerstwo podało termin

Spis treści: 01 Kiedy autostrada A2 i A4 będą bezpłatne?

02 Na których polskich autostradach opłaty zostały już zniesione?

03 Czy są szanse na szybsze zniesienie opłat na autostradach w Poslce?

Kiedy autostrada A2 i A4 będą bezpłatne?

Ministerstwo Infrastruktury nie planuje przedłużenia koncesji na autostrady A4 i A2. Po wygaśnięciu umów przejdą one w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Resort nie zakłada odpłatności za przejazd pojazdów osobowych oraz motocykli tymi odcinkami - przekazał PAP rzecznik prasowy resortu infrastruktury Rafał Jaśkowski.

"W marcu 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna dotycząca A4 Katowice - Kraków. Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje zawierania kolejnej umowy na eksploatację tego odcinka autostrady oraz nie zakłada odpłatności za przejazd pojazdów osobowych oraz motocykli tym odcinkiem" - poinformował.

"Umowy koncesyjne dotyczące A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Konin wygasną w 2037 r. Po wygaśnięciu tych umów również nie przewiduje się zawierania kolejnych na eksploatację oraz nie zakłada się odpłatności przejazdu pojazdów osobowych oraz motocykli tymi odcinkami. Odcinki zarządzane obecnie przez koncesjonariuszy po wygaśnięciu umów przejdą w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad" - dodał.

Na których polskich autostradach opłaty zostały już zniesione?

Rzecznik przypomniał, że wszystkie drogi ekspresowe w Polsce są darmowe dla pojazdów osobowych i motocykli. Dodatkowo od 1 lipca 2023 r. darmowe są wszystkie odcinki autostrad zarządzanych przez GDDKiA - opłaty zostały zniesione na odcinkach A2 Konin - Stryków, A4 Wrocław - Sośnica. Bezpłatnie możemy podróżować również na odcinku A1 Gdańsk - Toruń, który od 4 września 2023 r. jest darmowy dla motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach.

Czy są szanse na szybsze zniesienie opłat na autostradach w Poslce?

Zniesienie opłat na autostradach dla samochodów osobowych było jednym z punktów programowych kampanii, którą Prawo i Sprawiedliwość prowadziło przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Dzięki ekspresowemu przejściu przez proces legislacyjny od początku lipca zeszłego roku kierowcy zostali zwolnieni z opłat na płatnych fragmentach tych odcinków autostrad, którymi zarządza państwo. Zniesieniem opłat na odcinkach zarządzanych przez prywatnych koncesjonariuszy PiS deklarował zająć się w tym roku, zapowiadając, że wynegocjuje warunki wcześniejszego wygaśnięcia koncesji na zarządzanie autostradami.



Obecna ekipa rządząca znacznie ostrożniej podchodzi do sprawy bezpłatnych autostrad w Polsce. Trzy tygodnie temu na antenie Radia Piekary wiceminister infrastruktury, Przemysław Koperski, został zapytany o składaną jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą deklarację bezpłatnych przejazdów na wszystkich polskich autostradach. "Jestem zwolennikiem, żeby wszystkie autostrady w Polsce dla samochodów do 3,5 t były bezpłatne, to zwiększa oczywiście bezpieczeństwo podróży. Chcielibyśmy podróżować tymi najlepszymi trasami. Może to być barierą dla wielu osób, jeżeli trzeba uiścić opłatę (...)" - zadeklarował wiceminister. "Natomiast warto się zastanowić, czy one powinny być bezpłatne dla wszystkich korzystających, czy np. tylko dla obywateli Unii Europejskiej (...)" - stwierdził wiceminister. Według niego osoby, których samochody nie są zarejestrowane w Unii Europejskiej nie powinny mieć możliwości bezpłatnego korzystania z polskich autostrad. Zaznaczył jednak, że jest to tylko jego zdanie.