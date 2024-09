Spis treści: 01 Autostrada A4 za darmo. Kto może skorzytać?

02 Darmowy przejazd A4. Jak złożyć wniosek?

03 Dla kogo autostrada A2 za darmo?

04 Wniosek o darmowy przejazd A2. Co wpisać?

Autostrada A4 za darmo. Kto może skorzytać?

W związku z powodziami na wprowadzenie możliwości bezpłatnego przejazdu zdecydowała się spółka Stalexport Autostrada Małopolska. W efekcie kierowcy będą mogli za darmo przejechać A4 na fragmencie Katowice - Kraków. Oferta będzie obowiązywać do 31 października 2024 roku. Nie jest jednak przeznaczona dla wszystkich. Kierujący, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, muszą spełnić określone warunki.

Reklama

Przede wszystkim ulga dotyczy pojazdów organów publicznych (rządowych i samorządowych) oraz organizacji pozarządowych pomagających powodzianom. To jednak nie wszystko. O planach skorzystania z trasy należy poinformować spółkę, przesyłając na adres mailowy powodz@autostrada-a4.com.pl specjalny wniosek.

Darmowy przejazd A4. Jak złożyć wniosek?

W wiadomości należy zawrzeć następujące informacje:

Nazwa organizacji: ...........

Adres: ..........

Adres mailowy: ..........

Numery telefonów: .................

Lista numerów rejestracyjnych (należy podać również kraj rejestracji): ............. (...........)

Trasa przejazdu: .........-............-...........

Termin przejazdu do miejsca docelowego: .............

Termin powrotu: .........

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji: ..............

To, że prześlemy informację nie oznacza jeszcze otrzymania możliwości bezpłatnego przejazdu. Musimy jeszcze poczekać na odpowiedź od spółki Stalexport. Wnioski rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W związku tym, jeśli chcemy pokonać odcinek w weekend lub poniedziałek, powinniśmy poinformować o tym firmę najpóźniej w piątek do 16:00. Kierowcy pojazdów ze zgodą na bezpłatny przejazd, powinni przejeżdżać przez plac poboru opłat korzystając z linii oznaczonych niebieskim znakiem z symbolem inkasenta. Na czas przejazdu należy również wyłączyć usługę videotollingu lub elektronicznego poboru opłat.

Dla kogo autostrada A2 za darmo?

Zwolnienie z opłat do końca października oferuje również zarządca autostrady A2, spółka Autostrada Wielkopolska. W tym przypadku chodzi o odcinek Świecko - Konin. Tak samo jednak, jak na A4, nie wszyscy kierowcy mogą skorzystać z tej możliwości. Odcinkiem A2 bezpłatnie przejechać mogą przewoźnicy transportów humanitarnych o masie powyżej 3,5 tony. Uprawnione do zwolnienia z opłat są m.in. pojazdy zgłoszone przez organy i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wniosek o darmowy przejazd A2. Co wpisać?

By skorzystać z możliwości bezpłatnego przejazdu trzeba jednak wcześniej (minimum 24 godziny przed wyjazdem) zgłosić szczegóły na adres pomagamy@awsa.pl. W treści maila powinny się znaleźć:

Nazwa instytucji/organizacji publicznej/pozarządowej/non profit realizującej pomoc humanitarną

Dane kontaktowe (adres e-mail, tel. kontaktowy)

Nr rejestracyjny(e) pojazdu(ów) przewożących pomoc humanitarną

Termin przejazdu do miejsca docelowego

Termin powrotu

Trasa przejazdu autostradą A2 pojazdów przewożących pomoc humanitarną (np. Poznań - Jordanowo)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji non profit, samorządowej, fundacji itp.

Zgłoszenia rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Jeśli chodzi o przejazdy weekendowe, wnioski powinny być składane do poprzedzającego piątku do godziny 12:00.