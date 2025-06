Apple CarPlay odświeżony. To największa zmiana od lat

iOS 26 przynosi Apple CarPlay nowe funkcje, które realnie wpływają na komfort jazdy. Mniej rozpraszania, więcej informacji na pierwszy rzut oka i szybszy dostęp do ważnych kontaktów. Apple nie rewolucjonizuje CarPlay – ale robi kilka kroków, które użytkownicy docenią na co dzień. Co się zmienia?