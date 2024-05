Android Auto niczym systemy Tesli. Pozwala grać w gry i oglądać filmy

Spis treści: 01 Android Auto 12.0. Nowe funkcje i aplikacje

02 Android Auto 12.0. Większa kompatybilność i furtka dla programistów

03 Jak zainstalować nową wersję Android Auto w smartfonie?

Android Auto to obok Apple CarPlay najpopularniejszy obecnie system multimedialny instalowany w samochodach. Pozwala on na połączenie własnego telefonu z interfejsem auta i korzystanie z dostępnych funkcji z poziomu ekranu infotainment. Jego najnowsza aktualizacja o numerze 12.0 wprowadza szereg aplikacji i rozwiązań mających na celu poprawę komfortu jazdy i samego użytkowania. Jednocześnie zbliża darmowy system do rozwiązań, które oferują m.in. samochody Tesla.

Android Auto 12.0. Nowe funkcje i aplikacje

Jedną z nowości istotnych z punktu widzenia np. właściciela samochodu elektrycznego jest obsługa przesyłania strumieniowego wideo. Dzięki temu, w trakcie postoju przy ładowarce i uzupełnianiu energii w samochodzie, możemy uruchomić np. YouTube’a lub Netflixa i umilić sobie oczekiwanie filmem, lub programem. To jednak nie wszystko. Aktualizacja obejmuje także szereg nowych aplikacji, wśród których znalazły się gry, a nawet przeglądarki internetowe, rozszerzając jednocześni możliwości systemu poza nawigację i muzykę. Oczywiście z przyczyn bezpieczeństwa, funkcje te są dostępna wyłącznie w zaparkowanym samochodzie.

To nie jedyne zmiany, które mogą przypaść do gustu fanom pojazdów bateryjnych. Android Auto 12.0 udostępnia także nowe funkcje nawigacyjne pozwalające na wyszukanie najbardziej energooszczędnych tras oraz pozwala wyszukać kompatybilne stacje ładowania. Dzięki temu planując podróż elektrykiem, można łatwiej zaplanować przerwy na ładowanie.

Android Auto 12.0. Większa kompatybilność i furtka dla programistów

Nowa wersja Android Auto wprowadza także zmiany z zakresu kompatybilności i wydajności. Google chwali się, że system lepiej współpracuje z szerszą gamą samochodów, a to z kolei oznacza mniejszą liczbę problemów z łącznością i błędów wyświetlania w niektórych modelach. Jednocześnie od teraz rozwiązanie ma być niejako "otwarte" dla programistów, co pozwoli im na częściowe rozbudowanie systemu. Przykładem podanym przez Google'a jest aplikacja dla kierowców Ubera, która niejako rozszerza możliwości Androida Auto.

Jak zainstalować nową wersję Android Auto w smartfonie?

W wersjach Androida od 10 w górę Android Auto jest fabrycznie zainstalowany w smartfonie i wystarczy go podłączyć do centrum multimedialnego w samochodzie. W przypadku nowszych systemów infotainment z rozwiązania możemy skorzystać bezprzewodowo. Starsze modele samochodów będą wymagały do tego kabla z odpowiednim złączem.

Kierowcy mogą także samodzielnie zaktualizować system do Android Auto 12.0 za pośrednictwem sklepu Google Play. Tam też znajdziemy aplikację dla posiadaczy smartfonów z Androidem w wersji od 6 do 9.