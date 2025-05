Rosnąca liczba nadużyć spowodowała zdecydowaną reakcję wśród firm ubezpieczeniowych. Uruchomiono swoiste przedłużenie ludzkiego oka, które z dużą precyzją przeanalizuje zdjęcia szkód komunikacyjnych. Dokonanie oszustwa będzie teraz ekstremalnie trudne, co pokazują pierwsze zidentyfikowane przypadki.

Zapobiec tego typu praktykom ma system FOTO, który uruchomiono we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i firmy ControlExpert. Jest to platforma, której działanie opiera się na sztucznej inteligencji i wykrywa próby wyłudzeń w przypadku szkód komunikacyjnych.

W prawdzie Foto działa od niedawna, bo uruchomiono go pod koniec 2024 roku, ale już teraz przyczynił się do wykrycia około 3,5 tys. przypadków powtarzających się zgłoszeń uszkodzeń w różnych pojazdach. To niemal 9 proc. wszystkich wykrytych wyłudzeń ubezpieczeniowych z 2023 roku. Narzędzie działa, jak cyfrowy detektyw, wykorzystując algorytmy rozpoznawania obrazu.