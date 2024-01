Absurdalna przebudowa ulicy. Miało być bezpiecznie, a nie przejadą autobusy

Absurd w Gdańsku. Po remoncie ulicy nie przejadą nią autobusy

Sprawa dotyczy ulicy Bażyńskiego w Gdańsku, na której przeprowadzono remont. Wymieniono nawierzchnię, postawiono nową wiatę przystankową oraz wykonano wysepkę, mającą ograniczać prędkość pojazdów.

Sama wysepka jest dość osobliwa, ponieważ wymusza jazdę po łuku tylko pojazdów jadących z jednej strony. Te jadące z naprzeciwka, jadą prosto, tak jak dotychczas. Wydawałoby się, że rolą takich elementów infrastruktury, jest zmuszenie do ograniczenia prędkości oraz zachowania większej ostrożności, wszystkich kierujących. Co więcej, sama wysepka wygląda trochę jak azyl na przejściu dla pieszych i piesi faktycznie w tym miejscu przechodzą przez ulicę. Nie widać tu jednak ani pasów, ani odpowiednich znaków.

Jakby tego było mało, przez osobliwą wysepkę ulicą nie są w stanie przejechać autobusy komunikacji miejskiej. Tamtejszy przystanek w ogóle nie zaczął więc funkcjonować po zakończeniu remontu.

Zakończyliśmy pracę i zrobiliśmy próby techniczne. Okazało się, że wykonany łuk nie odpowiada pojazdom transportu miejskiego. Istniało ryzyko, że autobusy przejeżdżające ulicą Bażyńskiego, będą haczyć tylną osią o krawężnik. przyznał Patryk Rosiński z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu

Urzędnik zapewnił, iż władze miasta są "w stałym kontakcie z Zarządem Transportu Miejskiego". - Rozmawiamy, jak polepszyć warunki na drodze. Liczymy, że niedługo autobusy miejskie znów pojadą tą trasą - dodał. Wspomnijmy tylko, że taki stan rzeczy utrzymuje się już od kilku miesięcy.

Zwężenie miało poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zamiast tego stało się zmorą

Do czasu rozwiązania problemu, mieszkańcy ulicy Bażyńskiego i okolic muszą wracać do domu innymi środkami komunikacji albo chodzić na przymusowe spacery na bardziej oddalone przystanki. Efekty kuriozalnego remontu drogi najbardziej uciążliwe są dla starszych mieszkańców, dla których nieaktywny dziś przystanek był najłatwiejszą drogą do centrum miasta.

Sporo osób jeździło z tego przystanku, również takich posiadających problemy ruchowe. W okolicy znajduje się ortopedia. stwierdziła mieszkanka ulicy Bażyńskiego

Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz współfinansujący remont prywatni inwestorzy obiecali ponowną przebudowę drogi oraz powrót komunikacji miejskiej na ulicy Bażyńskiego. Brak jednak konkretnej informacji, kiedy miałoby to nastąpić.