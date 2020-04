A ty, boisz się jechać na wymianę opon?

Pandemia koronawirusa mocno daje się we znaki branży motoryzacyjnej. Mimo interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), która poskutkowała oficjalnym przyzwoleniem władz na sezonową wymianę opon, producenci ogumienia zanotowali gigantyczne straty.

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA), opracowanych przez PZPO, wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży we wszystkich segmentach. Wyjątek stanowi jedynie ogumienie "przemysłowe", na które zapotrzebowanie wzrosło o ok. 6 proc.



Największy spadek sprzedaży zanotowano w kategorii opon do samochodów lekkich dostawczych (-28 proc.) oraz aut "pasażerskich" i SUV (klasyfikacja własna wg ETRMA - przyp. red). W dwóch ostatnich segmentach zanotowano spadek sprzedaży o blisko 1/4 (-23 proc.)! Epidemia COVID-19 to dla branży oponiarskiej wyzwanie bez precedensu. Według szacunków ETRMA, aż 89 proc. fabryk ogumienia w Europie zmuszonych było do zatrzymania linii produkcyjnych. Kryzys dotyka bezpośrednio aż 84 proc. siły roboczej i około 10 proc. personelu badawczo-rozwojowego.

- Polskę czeka wielka, niespotykana dotąd próba społeczna i ekonomiczna. Żaden rozwinięty przemysłowo kraj nie przechodził takiego kryzysu od kilkudziesięciu lat. Już teraz mocno zachwiane jest działanie wielu branż na wszystkich poziomach - tak też stało się w przypadku motoryzacji i przemysłu oponiarskiego. Bardzo dobrze jest teraz widoczne, jak poszczególne branże są ze sobą powiązane. Sytuacja rynkowa jest ciężka - nawet dla tych, którzy działają w międzynarodowych grupach kapitałowych. To przekłada się też na sytuację małych i średnich firm będących często ich poddostawcami. Zawieszenie głównych działań operacyjnych przyniesie niewątpliwie poważne, długotrwałe skutki dla naszej branży. Dlatego liczymy na racjonalny plan odmrażania polskiej gospodarki taki jak przygotowywany jest przez kraje sąsiedzkie i naszych głównych partnerów gospodarczych - wskazuje Andrzej Włodarczyk, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.



Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO dodaje, że organizacja przygotowała wytyczne dla serwisów oponiarskich, o tym jak postępować, by zachować bezpieczeństwo pracowników i klientów przy obsłudze pojazdów w czasie pandemii. Warto dodać, że również ta gałąź przemysłu motoryzacyjnego czynnie włączyła się do walki z pandemią COVID-19. Wielu członków ETRMA produkuje dziś np. chirurgiczne maski ochronne.