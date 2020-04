Wymiana opon bez wysiadania z samochodu

Chcesz wymienić opony zimowe na letnie, ale boisz się zakażenia wirusem? W serwisie Toyoty zrobisz to w stylu Formuły 1: bez wysiadania z auta, bez wjeżdżania do budynku serwisu, w specjalnie przygotowanej alei serwisowej niczym podczas wyścigu F1. To nawiązanie do prawie dekady obecności zespołu Toyoty w tej serii wyścigowej (w latach 2002-2009).

Toyota Motor Poland uruchamia program Toyota PITSTOP, który pozwala zmienić opony na letnie w stylu Formuły 1. Teraz w serwisie Toyoty można zmienić opony szybko, bezpiecznie i wygodnie bez wysiadania z auta. W akcję włączają się wybrani dilerzy marki w całym kraju.

Toyota jest mocno związana ze światem wyścigów. Począwszy od 2002 roku przez niemal dekadę startowała w Formule 1, a od 2012 roku konkuruje w mistrzostwach wyścigów długodystansowych i do dziś ma na koncie tytuły mistrzowskie i zwycięstwa w słynnym wyścigu Le Mans 24h. Kierowcy wyścigowi nie wysiadają z auta podczas zmiany opon, by zaoszczędzić cenne sekundy, ale w obliczu pandemii ta sama technika może zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientowi, jak i pracownikom serwisu. Sportowe DNA Toyoty sprawiło, że skojarzenie pracy zespołu serwisowego w pitstopie z wymogami izolacji podczas epidemii nie było trudne.

Wymiana opon na letnie jak w Formule 1

Dla zmniejszenia ryzyka zarażenia w drodze do pracy, warto wybierać własny samochód, który w przeciwieństwie do komunikacji zbiorowej, jest po prostu bezpieczniejszy z epidemicznego punktu widzenia. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na wymianę kół z zimowych na letnie, kiedy samochód jest konieczny do zaspokajania niezbędnych potrzeb oraz dojazdów do pracy. Korzystanie z opon dopasowanych do pory roku istotnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Przy rosnących temperaturach powietrza mieszanka, z której wykonana jest opona zimowa, nie zapewnia odpowiednio wysokiego poziomu przyczepności. Jest więc mniej bezpieczna niż opona letnia.

Toyota uruchamia usługę Toyota PITSTOP w wybranych punktach sieci dilerskiej, aby zadbać o zdrowie swoich klientów i pracowników i zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Specjalnie przygotowane stanowisko jest tak zorganizowane, aby klient nie musiał wysiadać z samochodu. Zespół profesjonalnych mechaników podnosi pojazd z kierowcą w środku i wymienia komplet kół. Płatność za usługę odbywa się bezdotykowo, za pomocą płatności zbliżeniowych.

Jak działa usługa PITSTOP? Cały proces odbywa się w pięciu krokach:

Krok 1 - wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Toyoty i oczekiwać na telefon z serwisu

Krok 2 - należy zjawić się w umówionym miejscu i czasie na wymianę kół. Kierowca wjeżdża na specjalnie przygotowane stanowisko i nie wysiada z samochodu

Krok 3 - siedząc w samochodzie, można posłuchać muzyki lub zadzwonić do znajomych

Krok 4 - mechanicy wymieniają koła niczym w pitstopie Formuły 1

Krok 5 - płatność za usługę można zrealizować płatnościami zbliżeniowymi telefonem lub kartą