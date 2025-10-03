W skrócie Toyota ogłosiła dwie duże akcje serwisowe w Stanach Zjednoczonych, obejmujące około 400 tysięcy pojazdów modeli Tacoma, Tundra i Sequoia.

Jedna z usterek dotyczy problemów z przednimi wałami napędowymi, które mogą pękać lub wpływać na prowadzenie auta, zaś druga wada wiąże się z nieprawidłowym działaniem kamery cofania.

Naprawy ograniczają się do aktualizacji oprogramowania lub wymiany wadliwych części.

Japoński producent rozpoczął październik od ogłoszenia dwóch nowych akcji serwisowych, które obejmują łącznie około 400 tys. pojazdów w Stanach Zjednoczonych. Lwią część, bo aż 394 tys. sztuk, stanowią popularne za oceanem modele Tundra i Sequoia z roczników 2023-2025. Warto zaznaczyć, że podobne wezwanie Toyota wystosowała w lutym bieżącego roku, a wówczas w serwisach miało stawić się około 280 tys. pick-upów i SUV-ów.

400 tys. samochodów marki Toyota wezwanych do serwisu

Przypomnijmy, że na początku roku Toyota informowała właścicieli modeli Sequoia i Tundra z roczników 2023 i 2024, a także SUV-ów Lexus LX 600 o potencjalnych problemach ze skrzynią biegów. Według japońskiego producenta niektóre części w przekładni nie wyłączały się po wybraniu biegu neutralnego, co sprawiało, że pojazd mógł się stoczyć. Wówczas dealerzy aktualizowali oprogramowanie skrzyni biegów, co miało wyeliminować usterkę.

Pierwsza akcja serwisowa obejmuje 6 tys. egzemplarzy modelu Tacoma z rocznika 2025 z napędem na wszystkie koła. Chociaż producent niechętnie chwali się szczegółami usterki, najprawdopodobniej problemem jest jeden z elementów w przegubach wału napędowego, który może się odkształcić lub nawet pęknąć podczas jazdy. Taka usterka może wpływać na prowadzenie, a w skrajnych przypadkach nawet umożliwić poruszanie się auta, mimo że skrzynia biegów znajduje się w pozycji "P".

Powiadomienia do właścicieli zostaną wysłane w listopadzie. W ramach serwisu dealerzy sprawdzą numery seryjne przednich wałów napędowych i jeśli okaże się, że pochodzą z wadliwej partii to zostaną bezpłatnie wymienione.

Tundra i Sequoia z usterkami. Problem dotyczy kamery cofania

Większa z akcji serwisowych obejmuje aż 394 tys. egzemplarzy modeli Tundra i Sequoia z roczników 2023-2025. Jak poinformował producent problemem jest usterka oprogramowania, która może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie obrazu z kamery cofania. Po wrzuceniu wstecznego biegu połowę 14-calowego ekranu może zajmować zielony lub zupełnie czarny obraz, co stanowi naruszenie federalnych norm bezpieczeństwa i zwiększa ryzyko potrącenia osoby lub uderzenia w inny pojazd podczas cofania.

Sama naprawa będzie wyjątkowo prosta - w samochodach niezbędne będzie zaktualizowanie oprogramowania, które wyeliminuje nieprawidłowe działanie kamery cofania. Recall ogłoszony przez japońskiego producenta dotyczy samochodów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment nie pojawiły się żadne informacje dotyczące rozszerzenia akcji serwisowej o Europę.

