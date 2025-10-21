W skrócie Warszawska Strefa Czystego Transportu wyklucza z ruchu aż 17 proc. aut zarejestrowanych w Polsce, co oznacza blisko 4 miliony samochodów.

Największe trudności napotykają właściciele ponad 20-letnich diesli i samochodów benzynowych starszych niż z 1997 roku.

Od 2026 roku regulacje będą jeszcze bardziej restrykcyjne, co może zwiększyć rozwarstwienie społeczne i polaryzację rynku wtórnego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od 1 lipca w centrum Warszawy funkcjonuje Strefa Czystego Transportu. Wjazd na jej obszar możliwy jest wyłącznie samochodami z silnikiem benzynowym spełniającym normę Euro 2 (lub z rocznika 1997 i młodsze). W przypadku aut z silnikiem Diesla limit stanowi norma Euro 4 i wiek pojazdu do 19 lat. Przepisy przewidują również tzw. furtkę - cztery razy w roku w strefie mogą wjechać pojazdy niespełniające wymogów, co pozwala na sytuacje losowe.

4 mln samochodów wykluczonych ze Strefy Czystego Transportu

Choć może się wydawać, że ograniczenia wiekowe w warszawskiej SCT dotyczą tylko nielicznych pojazdów, w praktyce problem dotyka sporej grupy kierowców. Według danych firmy CARFAX, która dysponuje własną bazą obejmującą ponad 23 mln pojazdów, zapisy warszawskiej Strefy Czystego Transportu wykluczają aż 17 proc. zarejestrowanych w kraju aut. To niemal 4 mln samochodów, które wciąż aktywnie poruszają się po polskich drogach.

Robert Lewandowski, Business Development Manager w CARFAX Polska, podkreśla, że chociaż obecne przepisy nie wymuszą masowej wymiany samochodów, przyspieszą naturalną selekcję pojazdów. Starsze i tańsze auta szybciej znikną z dużych miast, trafiając jednocześnie na rynek mniejszych miejscowości, gdzie ich eksploatacja się wydłuży. Analityk przewiduje spadek średniego wieku samochodów w miastach oraz rosnące zainteresowanie hybrydami i autami elektrycznymi.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie dla osób zameldowanych w Warszawie. UM Warszawa materiały prasowe

Czarna lista modeli. Tymi autami nie wjedziesz do STC

Średni wiek samochodu w Polsce wynosi obecnie nieco poniżej 15 lat, a przeciętny przebieg aut używanych to około 220 tys. km. Starsze samochody benzynowe, wyprodukowane przed 1997 rokiem, przejechały średnio 221 tys. km, natomiast starsze diesle aż 319 tys. km. Analiza danych CARFAX wskazuje, że wciąż znacząca część samochodów poruszających się po polskich drogach nie kwalifikuje się do wjazdu do warszawskiej Strefy Czystego Transportu.

W kategorii aut benzynowych wyprodukowanych przed 1997 rokiem najpopularniejsze modele w kraju przedstawiają się następująco:

Volkswagen Golf (generacje od 1 do 4): 7 proc. pojazdów w tej grupie; średni wiek - 31 lat, średni przebieg - 209 tys. kilometrów;

Audi A4: 5 proc.; średni wiek - 28 lat, średni przebieg - 309 tys. kilometrów;

Audi 80: 4 proc.; średni wiek - 32 lata, średni przebieg - 293 tys. kilometrów

Najpopularniejsze w Polsce samochody z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku:

Volkswagen Passat: 8 proc.; średni wiek - 23 lata, średni przebieg - 355 tys. kilometrów;

Volkswagen Golf: 5 proc.; średni wiek - 24 lata, średni przebieg - 299 tys. kilometrów;

Audi A4: 5 proc.; średni wiek - 23 lata, średni przebieg - 352 tys. kilometrów

Lepiej nie będzie. Od przyszłego roku zaostrzenie przepisów

Eksperci nie mają wątpliwości, że w dłuższej perspektywie wprowadzenie Strefy Czystego Transportu może pogłębić rozwarstwienie społeczne. Część kierowców zdecyduje się na transport publiczny lub rower, jednak w wielu regionach Polski takie rozwiązania będą niewykonalne. Na wsiach i w mniejszych miejscowościach wiek floty może wzrosnąć, a rynek wtórny ulec polaryzacji. Problem dodatkowo się nasili, ponieważ od 2026 roku wymogi warszawskiej strefy zostaną zaostrzone.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, od stycznia 2026 roku wjazd do warszawskiej Strefy Czystego Transportu zostanie ograniczony dla samochodów benzynowych (w tym LPG) starszych niż 25 lat lub niespełniających normy Euro 3. W przypadku pojazdów z silnikiem Diesla (w tym LPG) obowiązywać będzie limit wieku 16 lat oraz norma Euro 5.

Czy SCT w Krakowie powinna obejmować całe miasto? Eksperci nie są zgodni Szczepan Mroczek INTERIA.PL