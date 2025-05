Do zdarzenia doszło na jednej z najbardziej ruchliwych dróg w Australli - autostradzie M1 na północ od Sydney.

Siały one na drodze prawdziwe zniszczenie - przebijały opony, a wyrzucone spod kół przejeżdżających samochodów uszkadzały karoserie i rozbijały szyby.

Po zdarzeniu, na czas sprzątania, autostrada została całkowicie zamknięta. Cała akcja była niezwykle trudna nie tylko ze względu na duży odcinek drogi do sprawdzenia, ale również przez to, że metalowe elementy były małe, przez co trudne je było nie tylko zlokalizować, ale również usunąć.