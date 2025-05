Do zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości Alvord, około 130 kilometrów na północny zachód od Dallas. Według ustaleń miejscowej policji, ciężarówka przewróciła się na bok po zjechaniu na pobocze i gwałtownej reakcji kierowcy, który próbował wrócić na drogę. W wypadku nie brał udziału żaden inny pojazd.

Sprawa z pewnością nie zyskałaby takiego rozgłosu, gdyby nie niecodzienny ładunek. Naczepa była wypełniona dokładnie 8 milionami dziesięciocentówek o łącznej wartości 800 tys. dolarów. Pieniądze, które dopiero co opuściły mennicę, były w drodze do banków i innych punktów dystrybucyjnych. Zamiast trafić w obieg, skończyły na autostradzie.

Po wypadku na drodze wybuchł prawdziwy chaos. Autostrada została zamknięta, a służby porządkowe rozpoczęły trudne zadanie. Przez 14 godzin drogowcy, wspierani przez straż pożarną i służby porządkowe, starali się zebrać wszystkie monety, które wypadły z ciężarówki. Używano łopat, mioteł oraz specjalistycznych odkurzaczy przemysłowych, które zasysały dziesiątki tysięcy monet zalegających w rowach i przydrożnych zjazdach. W akcji brały również udział pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic.

Najzabawniejszą częścią dla mnie było to, że drogowcy zbierali te dziesięciocentówki za pomocą odkurzaczy, które zazwyczaj służą do odsysania ścieków, wody i tym podobnych rzeczy. Żartowaliśmy, że miasto Alvord będzie teraz używać wykrywaczy metali

To nie pierwsza taka sytuacja, która mogłaby stać się fabułą filmu Hollywood. Podobne zdarzenie miało miejsce w USA w styczniu 2018 r. w stanie Illinois. Ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w barierki, a następnie w dwa inne pojazdy. Z naczepy w powietrze uniosły się dziesiątki tysięcy banknotów, które pokryły całą drogę. Według policji pieniądze pochodziły z przewożonego automatu do gier. W obu przypadkach z pewnością nie brakowało chętnych do pomocy przy sprzątaniu jezdni.