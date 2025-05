Skupienie uwagi na drodze to jedno z największych wyzwań współczesności. Naszą uwagę odwracają nie tylko nowe funkcje, w które wyposaża się nowoczesne samochody, ale przede wszystkim smartfony, pozwalające na dostęp do komunikatorów, czy mediów społecznościowych.

To ogromny problem, zwłaszcza w przypadku kierowców zawodowych, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie pojazdów o dużej masie. Chwila nieuwagi w ich przypadku może być tragiczna w skutkach. To właśnie dlatego firma Cemex z Czech, postanowiła wdrożyć nowoczesne rozwiązanie, które ograniczy korzystanie ze smartfonów w trakcie jazdy.

SaverOne w czeskich ciężarówkach. Ponad 100 pojazdów z systemem bezpieczeństwa

Według doniesień, które pojawiły się w mediach, firma zamierza wprowadzić system SaverOne w ponad 100 pojazdach ze swojej floty. To nowoczesne izraelskie oprogramowanie, które rozpoznaje, kiedy pojazd się porusza i blokuje dostęp do najbardziej rozpraszających funkcji w smartfonach. Jest to rozwiązanie, które ma za zadanie wyeliminować ryzyko wypadku spowodowanego używaniem telefonu podczas jazdy.

Działanie oprogramowania polega na tym, że w momencie wykrycia ruchu ciężarówki przez specjalne czujniki, blokowane są wszelkie aplikacje, które mogą rozpraszać uwagę kierowcy. Mowa tu w szczególności o aplikacjach społecznościowych, komunikatorach, czy odtwarzaczy wideo.

Blokada polega na wyświetlaniu grafiki przysłaniającą wszystkie funkcje w używanym smartfonie. System umożliwi kierowcy korzystanie jedynie z aplikacji niezbędnych do pracy takich, jak połączenia głosowe, komendy głosowe i nawigacja GPS.

Kierowcy pod kontrolą SaverOne, a co z pasażerami?

Kluczową zaletą rozwiązania okazuje się to, że system SaverOne działał będzie w sposób selektywny, blokując funkcje tylko w tych urządzeniach, które znajdują się przy stanowisku kierowcy. Oznacza to, że pasażerowie ciężarówki najpewniej będą mogli korzystać ze swoich telefonów bez ograniczeń.

To dość istotne udogodnienie, ponieważ zdarza się, że kierowcy podróżują wraz ze swoimi zmiennikami. Gdyby system SaverOne obejmował wszystkie urządzenia w kabinie ciężarówki, mógłby wówczas zakłócać normalne funkcjonowanie innych członków załogi.

Używanie telefonu podczas jazdy w Czechach. Grożą wysokie kary

Czeski kodeks drogowy klasyfikuje wykroczenie polegające na korzystaniu z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego w trakcie jazdy, jako poważne naruszenie przepisów drogowych.

Gdy policjant zauważy, że kierowca skupia swoją uwagę na smartfonie podczas jazdy, wówczas może zatrzymać go do kontroli drogowej i nałożyć mandat karny w wysokości od 2,5 tys. do 3,5 tys. CZK (420 - 700 zł) i 4 punkty karne.

W przypadku skierowania sprawy na drogę administracyjną, wysokość grzywny może drastycznie wzrosnąć do 10 tys. CZK (ok. 2 tys. zł). W Polsce podobne zachowanie jest zagrożone mandatem do 500 zł i 12 punktami karnymi.

