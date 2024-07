14 osób na 6 miejscach. Funkcjonariusze przecierali oczy ze zdumienia

Przewożenie pasażerów w odpowiedni i zgodny z przepisami sposób to gwarancja bezpieczeństwa. W sytuacji kiedy przewozimy ich zbyt dużo, a dojdzie nawet do niegroźnie wyglądającego zdarzenia, może to spowodować bardzo poważne konsekwencje. Osoby nie zapięte pasami stanowią dla siebie i innych duże zagrożenie.

przypominają policjanci