Prokuratura i sanepid zajmą się zlotem motocyklistów na Jasnej Górze

Prokuratura i sanepid mają ocenić, czy organizator obywającego się w miniony weekend zlotu motocyklistów na Jasnej Górze złamał przepisy związane ze stanem epidemii - podała w poniedziałek częstochowska policja, która poinformowała, że prześle materiały obu tym instytucjom.

Reklama

Zdjęcie W zlocie wzięło udział 10 tysięcy motocyklistów... /Tomasz Kudala /Reporter Imprezy Zlot motocyklistów na Jasnej Górze odbył się mimo pandemii

W weekend motocykliści z całej Polski przyjechali do Częstochowy, by wspólnie rozpocząć sezon. W niedzielę w XVIII Motocyklowym Zlocie Gwiaździstym im. ks. prał. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego - mimo pandemii ograniczającej także ruch pielgrzymkowy - wzięło udział około 10 tys. miłośników jednośladów.

Reklama

"Z uwagi na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii, decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na Jasnogórskie Błonia wjechało mniej uczestników, niż w poprzednich latach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, policjanci systematycznie informowali o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego oraz reagowali na łamanie obostrzeń" - podała w poniedziałek częstochowska komenda.

Podczas Zlotu policjanci wylegitymowali 156 osób, ujawnili jedno przestępstwo przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości i blisko 100 wykroczeń. "W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, materiały zgromadzone w trakcie tego wydarzenia zostaną przekazane do prokuratury i do sanepidu pod kątem naruszenia prawa przez organizatora pielgrzymki" - wskazała policja. Prokuratura ma ocenić czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób przez organizatora.

"Po zakończeniu Mszy św. sierżant sztabowy Mariola Kowalczyk-Trąbska z częstochowskiej drogówki rozdawała uczestnikom ulotki opracowane wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS po to, by przemówić do wyobraźni miłośników jednośladów" - poinformowali w poniedziałek policjanci.

Niedzielna msza odprawiona na jasnogórskich błoniach była tradycyjną inauguracją tegorocznego sezonu motocyklowego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Waldemar Cisło.

Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.