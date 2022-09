Zawsze chciałeś zamieszkać w swoim Porsche? Teraz to możliwe

Formuła 1 Porsche wchodzi do Formuły 1. Ale nie będzie współpracować z Red Bullem

Dwuosobowy, całoroczny namiot dachowy to nowa propozycja działu Porsche Tequipment. Rozwiązanie, które swoim kształtem przypomina sylwetkę modeli 911, zostało wyposażone w dwa boczne okna oraz jedno większe okno dachowe w standardzie. Możliwość ich pełnego zaciemnienia zwiększa poczucie prywatności i chroni przed oślepiającym światłem.

Sportowe Porsche niczym kamper

W rozłożonej pozycji powierzchnia podłogi ma wymiary 210 x 130 cm, co umożliwia komfortowy wypoczynek dwóm dorosłym osobom. Urządzenie wyposażono w komfortowy materac z pianki o dużej gęstości, a ścianki wykonano z oddychającej mieszanki bawełny. Dzięki wodoodpornym zamkom i osobnej osłonie przeciwdeszczowej nad wejściem, namiot sprawdza się również podczas deszczowej aury.

Do kluczowych elementów wyposażenia wnętrza należy także wysoce izolujące pikowane obicie w jasnoszarym kolorze. Ten sam pikowany wzór zdobi materac. Na wezgłowiu umieszczono rysunek gór.

Zdjęcie Dwuosobowy, całoroczny namiot dachowy Porsche / materiały prasowe

Szybki i prosty w rozstawianiu

Namiot dachowy Porsche można szybko rozstawić. Najpierw należy zwolnić blokady bezpieczeństwa, a następnie lekko unieść twardy futerał i otworzyć go z wykorzystaniem dwóch gazowych amortyzatorów. Później rozkłada się strefę podłogi i zapewnia jej stabilizację - za pomocą zintegrowanej drabiny teleskopowej. Ostatni krok to rozłożenie samego namiotu oraz naciągnięcie go czterema pałąkami.

Rozwiązanie posiada twardy futerał, opracowany w centrum rozwoju Porsche w Weissach i współprojektowany przez Studio F.A. Porsche w Zell am See. Można go zamontować na systemach transportu dachowego w modelach 911 , Macan, Cayenne, Panamera i Taycan - zarówno z relingami dachowymi, jak i bez nich.

Nabywcy mają do wyboru dwa warianty kolorystyczne futerału: czarny/jasnoszary lub czarny/ciemnoszary. Wkrótce ofertę uzupełnią dodatkowe, opcjonalne akcesoria Porsche Tequipment, w tym wewnętrzny namiot, podgrzewany koc, organizer na buty i torbę.

