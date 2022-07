Za brak tych rzeczy w rowerze można dostać 500 zł mandatu

Spis treści: 01 Podstawowe wyposażenie każdego roweru

Rowerzyści nie mogą narzekać na przesadnie dużą liczbę policyjnych kontroli. Warto jednak, by zdawali sobie sprawę, że kiedy już do niej dojdzie, mogą zapłacić nawet 500 złotych mandatu za brak elementów wyposażenia, których wymaga prawo. Sposób na uniknięcie mandatów jest jeden. Zainwestować i wyposażyć swój jednoślad w niezbędne części.

Podstawowe wyposażenie każdego roweru

Co musi mieć każdy rower? Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu. Z tyłu powinno się znajdować co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, a także co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, światła mogą być migające.

Ponadto jednoślad powinien posiadać co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy, który nie ma przeraźliwego dźwięku.

Mandaty mają zmusić rowerzystów do dbania o bezpieczeństwo

Trzeba zaznaczyć, że brak oświetlenia pozycyjnego w dzień, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi. Jednak jeśli w nocy policjanci przyłapią rowerzystę na jeździe bez tego wyposażenia, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

Czy rowerzysta dostanie mandat za brak kasku?

Co ciekawe, rowerzysta nie ma prawnego obowiązku noszenia kasku. Nie oznacza to jednak, że nie ma w takim razie potrzeby go zakładać.

Nawet podczas pozornie niegroźnego zderzenia z innym rowerzystą (nie mówiąc o zderzeniu z autem) jest on narażony na wiele obrażeń. Kask to jedyny środek ochrony głowy przed ewentualnymi wypadkami. Rowerzysty nie chroni karoseria czy specjalny strój.

W jakie wyposażenie roweru warto jeszcze zainwestować?

Choć nie jest to wymagane, dobrze zaopatrzyć się w zestaw narzędzi i pompkę rowerową. Awarie mogą przydarzyć się w najmniej odpowiednim momencie, a dzięki temu możemy szybko dokonać wielu napraw. Warto także zainwestować w dodatkowe odblaski. Dzięki temu wzrośnie nasze bezpieczeństwo podczas nocnych przejażdżek.

Dobrze też posiadać błotniki (nie są standardem w każdym rowerze). Ochroni to nasze plecy przed błotem i wodą.

Bardzo przydatne są również dodatkowe odblaskowe światła montowane na kołach. Dzięki nim rowerzysta staje się widoczny nie tylko z przodu i z tyłu, ale również z boku.

