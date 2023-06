Toyota Supra na przeźroczystych kołach? Czego się nie zrobi dla wyświetleń

Myśleliście, że w świecie motoryzacyjnym już nic was nie zaskoczy? To co powiecie na fakt, że jeden z użytkowników TikToka postanowił zamontować cienkie, przeźroczyste i niemalże szklane koła do Toyoty Supry Mk4? Gdyby tego było mało, tak zmodyfikowanym autem udał się na drogę.

Zdjęcie Toyota Supra na przeźroczystych kołach Fot. rota.do.caos @TikTok /