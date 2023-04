Spis treści: 01 Policyjni płetwonurkowie w akcji

02 Płetwonurkowie znaleźli samochód skradziony 12 lat temu

Policyjni płetwonurkowie w akcji

Policjanci z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu od lat współpracują z płetwonurkami z policyjnego pododdziału kontrterrorystycznego we Wrocławiu. Wyszkoleni nurkowie ze specjalistycznym sprzętem działają nie tylko we wrocławskich akwenach. Współpracują z komendami z całego województwa dolnośląskiego.

Kilka razy w roku płetwonurkowie odbywają ćwiczenia, muszą być bowiem gotowi do pracy w różnych zbiornikach wodnych (jeziora, rzeki, morze) i różnych warunkach atmosferycznych - do wody wchodzą zarówno zimą, jak i latem.

Zdjęcie Wyciągnięty z rzeki wrak na pokładzie barki / Policja

Płetwonurkowie znaleźli samochód skradziony 12 lat temu

W czasie jednej z akcji w Odrze policyjni płetwonurkowie, którzy przeszukiwali dno rzeki ws. innej zupełnie sprawy, natknęli się na wrak samochodu. Szybko ustalono, że auto zostało skradzione we Wrocławiu 12 lat temu - w 2011 roku.

Reklama

Po pewnym czasie zapadła decyzja, by pojazd wydobyć z rzeki. Do wyciągnięcia wraku z Odry użyto pływającego dźwigu, zamontowanego się na pokładzie barki.

Zdjęcie Prac przy wydobyciu wraku nie ułatwiał bardzo szybki nurt rzeki oraz ograniczona widoczność. / Policja

Prac przy wydobyciu auta nie ułatwiał nie tylko silny nurt, ale również ograniczona do ok. 20 centymetrów widoczność. Policyjni płetwonurkowie spędzili pod wodą dwie godziny. Akcja zakończyła się sukcesem. Samochód został w całość wydobyty i trafił na pokład barki, a następnie został przetransportowany na brzeg.

***