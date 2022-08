Shelby GT500 „Code Red” ma 1300 KM i ledwo skręca. W planach tylko 10 sztuk rocznie

Ciekawostki Specjalne prawo jazdy na supersamochody? Jest taki pomysł

Firma Shelby po raz kolejny udowodnia, że nie w smak jej ślepe podążanie za postępującą elektryfikacją. Dowodem na to niech będzie Shelby GT500 "Code Red" - eksperymentalna konstrukcja producenta, która jako pierwsza wejdzie do fazy produkcyjnej.

By być dokładnym - "Code Red" jest tak naprawdę pakietem wyczynowym do standardowego modelu GT500. Oznacza to, że zanim wykupimy kosztujące ponad 200 000 dolarów modyfikacje, wcześniej musimy stać się właścicielem wspomnianego samochodu.

Dopiero wtedy amerykański producent wprowadzi liczne usprawnienia do dobrze znanej 5,2-litrowej jednostki V8, wliczając w to dodatkowe turbosprężarki oraz zmodernizowane niestandardowe tłoki. Zmiany czekają także układ paliwowy, zawieszenie, nadwozie oraz niektóre elementy karoserii, które zostaną zastąpione włóknem węglowym. Nie zabraknie także większego, tylnego dyfuzora oraz masywnego spoilera dla lepszej aerodynamiki.

Zdjęcie Shelby GT500 „Code Red” ma 1300 KM i ledwo skręca / materiały prasowe

1300 KM oraz 1356 Nm momentu obrotowego

Kosztowne i czasochłonne? Owszem, ale finalny efekt wgniata w fotel. Shelby GT500 z pakietem "Code Red" będzie w stanie rozwinąć moc 1300 KM przy momencie obrotowym 1356 Nm. Wszystko dzięki zastosowaniu systemu podwójnego zasilania paliwem, który pozwala na pracę na mieszance wyścigowej.

Tak gigantyczne wartości przełożą się niestety na samo prowadzenie. Producent oficjalnie informuje, że Shelby "Code Red" będzie bardziej przystosowany do jazdy na wprost, niż szybkiego pokonywania zakrętów. Wprawdzie model ma sobie poradzić w szykanach, jednak firma zaleca wchodzić w nie przy mocno ograniczonej prędkości. Cóż - to przynajmniej tłumaczy dlaczego pojazd nie otrzyma homologacji drogowej.

Zdjęcie Shelby GT500 „Code Red” ma 1300 KM i ledwo skręca / materiały prasowe

Każdego roku Shelby GT500 "Code Red" uszczęśliwi wyłącznie dziesięciu klientów. Łączna cena za samochód oraz pakiet wyniesie około 300 000 dolarów, a więc niemal 1,5 miliona złotych.

